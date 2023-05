¡Suenan campanas de boda para Bella Thorne! La actriz se ha comprometido con Mark Emms

¡Suenan campanas de boda para Bella Thorne y Mark Emms! La exchica Disney y el productor han decidido dar un paso más en su relación y han sido protagonistas de una romántica pedida de mano. El empresario y la intérprete se conocieron en Ibiza el año pasado durante la fiesta de cumpleaños de Cara Delevigne y desde entonces son inseparables.

La artista ha documentado con todo lujo de detalle su noviazgo con Mark en su perfil público, y, por supuesto, ha compartido el momento en el que su chico le pidió matrimonio. En su última publicación vemos a la pareja posar junto a su impresionante anillo de compromiso, descrito por los expertos como "una alianza de diamantes talla esmeralda de más de 10 quilates con pequeñas piedras preciosas que flanquean la piedra central".

Los rumores de idilio entre Bella y Mark comenzaron en agosto de 2022 cuando fueron vistos juntos de vacaciones en Mykonos, Grecia. Sin embargo, no fue hasta el pasado día de San Valentín, Bella hizo oficial su relación en su muro, publicando varias fotografías entre las que se incluía un retrato inspirado en la clásica película infantil La dama y el vagabundo en la que se les podía ver compartiendo un largo caramelo: "Encuentra a alguien con quien quieras compartir tus dulces", escribió al pie de la publicación.

Bella Thorne se compromete y muestra su impresionante anillo

“Fue amor a primera vista cuando salió el sol”, dijo Bella en una reciente entrevista para la edición estadounidense de la revista Vogue, donde narro con entusiasmo algunos detalles de su historia de amor y del nuevo capítulo que tienen por delante. En dicha conversación la protagonista de Shake It Up también dejó caer que soñaba con una "boda en el campo en una mansión" en el Reino Unido y ya ha estado mirando algunos vestidos de novia, algunos de ellos firmados por Dior y Schiaparelli.

Conoce más a la pareja

Bella Thorne (25 años) es una conocida actriz, cantante y modelo que se ha hecho un nombre en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera como modelo infantil antes de hacer la transición a la actuación y desde entonces no ha parado de trabajar siendo uno de los rostros más populares del mundo del espectáculo en Estados Unidos. Ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión, mostrando sus habilidades de actuación y versatilidad. Sus trabajos más notables incluyen sus papeles en películas y programas de televisión como Shake It Up, Dirty Sexy Money, My Own Worst Enemy, Amityville: The Awakening y DUFF.

Mark Emms, por su parte, es fundador y director ejecutivo de Emms Productions y Eastern Road Films. También es un productor y creador de marcas, música y eventos en vivo.