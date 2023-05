La exclusiva boda de la ahijada de Sarah Ferguson en Ibiza

La ahijada de Sarah Ferguson Eliza Dodd-Noble se ha casado en Ibiza. La productora musical ha dado el sí, quiero a su pareja, la bloguera gastronómica, Hannah Crockett, en una ceremonia al aire libre frente al mar en la costa balear. La exmujer de Andrés de Inglaterra no cabe en sí de felicidad por la unión de esta pareja y se mostró encantada por el compromiso de su ahijada, hija de su gran amigo Paddy Dodd-Noble, cuyas hijas Daisy y Eliza han sido amigas de Beatriz y Eugenia de York desde la infancia. 'Nada me produce más alegría en el corazón que ver felices a las jóvenes", confesó tras la pedida de mano.

Sarah Ferguson se mostró encantada con la unión, pero según fuentes cercanas admitió sentirse "un poco confundida" por no haber estado en la ceremonia civil celebrada el pasado mes de marzo en Estados Unidos. La madrina de Eliza temía que la boda se hubiera llevado a cabo sin ella, sin embargo una fuente cercana a las recién casadas señaló que esas nupcias eran solo la ceremonia legal de la boda y que la verdadera celebración, a la que Sarah Ferguson estaba invitada, sería en Ibiza en mayo, como así se ha celebrado.

Boda civil de la ahijada de Sarah Ferguson en Los Ángeles

Su boda en Ibiza

Eliza y Hannah sellaron su amor en una boda por lo civil celebrada en marzo en Los Ángeles, pero se trasladaron a Ibiza para celebrar durante cuatros día su boda, a la que asistieron todos sus seres queridos. Sarah Ferguson figuraba en la lista de invitados, pero de momento no han trascendido imágenes suyas en el enlace. Su hija, la princesa Eugenia está a punto de dar a luz por segunda vez. La princesa, de 33 años, que dio la bienvenida a su primer hijo en agosto hace dos años, anunció en enero que esperaba su segundo hijo con su esposo Jack Brooksbank. "Aún no sabemos si es niño o niña. Pero el bebé nacerá a finales de mayo. Así que es en cualquier momento", señaló en HELLO!

Eliza, de 35 años, y Hannah, de 32, se mostraron pletóricas en las fotos de su gran día. La productora musical lució un look nupcial de dos piezas en color marfil de blusa sin mangas y pantalón, mientras que Hannah eligió un vestido blanco de seda con tirantes de inspiración griega. Las contrayentes después de intercambiar sus votos se fundieron en un romántico beso antes sus invitados que describieron su boda "como un momento mágico de amor y pura felicidad".

Los look ibicencos de las contrayentes en la festa pre-boda

Eliza le propuso matrimonio a Hannah en el hotel Chateau Marmont en Los Ángeles en julio de 2021 y "ella dijo que sí", anunció Eliza con un gran entusiasmo. Un día antes de su boda, organizaron una fiesta en la playa para todos sus amigos, a la que acudieron también vestidas de blanco y en los días posteriores disfrutaron con amigos del mar y de un paseo en velero por los rincones más idílicos de la costa, entre ellos Formentera.