La felicidad de Sarah Ferguson al posar orgullosa con sus dos hijas, Beatriz y una embarazadísima Eugenia

Sarah Ferguson fue una de las grandes ausentes en la ceremonia de coronación de Carlos III. Aunque la exmujer del príncipe Andrés no fue invitada a la solemne misa en la que el monarca fue bendecido, ungido y consagrado, sí que acudió al concierto que tuvo lugar en los jardines del Castillo de Windsor el domingo 7 de mayo. "Me siento tan afortunada de haber formado parte de este recital tan fascinante y con actuaciones mágicas", ha expresado en su perfil público.

Por supuesto, Sarah estuvo acompañada de sus dos hijas, la princesa Beatriz (34) y la princesa Eugenia (33). Muy sonrientes las tres posaron juntas en una preciosa fotografía en la que Eugenia presumió de su incipiente tripita de premamá. En pocos meses, la prima del príncipe Harry y su marido Jack Brooksbank, de 36 años, darán la bienvenida a su segundo hijo, que no se sabe si es niño o niña, convirtiéndo a August, de dos años, en hermano mayor.

Madre e hijas siempre han estado muy unidas. Por ello, cuando sus agendas se lo permiten, organizan todo tipo de actividades, como escapadas a la naturaleza, montar a caballo y divertidas tardes de juegos junto a los pequeños de la casa: August (2) y Sienna (1). Unos planes que son algo menos frecuentes con Eugenia, ya que ella y su familia llevan una vida muy tranquila entre Londres y Portugal, país donde su esposo desarrolla gran parte de sus negocios.

Además, las tres mujeres están implicadas en distintas causas sociales y solidarias, como la promoción de actividades benéficas para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y la visibilización de los problemas ambientales que azotan el planeta. Unos valores que las Princesas también quieren transmitir a sus retoños.

De la misma manera, la que fuese amiga íntima de Diana de Gales se ha convertido en un apoyo incondicional para el príncipe Andrés, retirado de la vida pública y de las funciones reales por su implicación con el caso Epstein (trata de menores). A pesar de que firmaron el divorcio en 1996, el exmatrimonio siempre ha conservado una bonita amistad y siguen compartiendo techo. Tras el escándalo, Sarah siempre ha defendido al hermano del soberano británico ante los medios. Igualmente, ha estado al lado de la Familia Real en los momentos más duros e íntimos, como la muerte de Isabel II en Balmoral y el posterior funeral de Estado.

Y es que Sarah Ferguson siempre ha hablado con gran respeto y admiración de la monarquía y de la que fuese Reina de Inglaterra. En 2021, durante una intervención en un podcast llamado Tea with Twiggy, aseguró que no la consideraba solo su suegra sino más bien una segunda madre. "Admiro absolutamente lo moderna, comprensiva, indulgente y generosa que es", decía. Una estrecha relación que supo mantener incluso cuando su matrimonio con el príncipe Andrés llegó a su fin. Precisamente, cuando la longeva monarca perdió la vida, Sarah fue quién adoptó a sus queridos corgis.

