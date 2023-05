El papel que Carlos III ha dado a Eugenia y Beatriz de York por su coronación

La Familia Real británica va a formar parte de los cuatro días de celebraciones que se han organizado con motivo de la coronación de Carlos III. Los Windsor van a estar presentes el 6 de mayo en el servicio religioso de la Abadía de Westminster en el que el soberano va a ser ungido, bendecido y consagrado, al igual que la reina Camilla. Además, el monarca ha dado a sus principales apoyos y a dos de sus sobrinas, Eugenia y Beatriz de York, un papel destacado en otro importante acto que se hará el domingo 7 de mayo: el Gran Almuerzo, que anima a vecinos y comunidades de todo el Reino Unido a salir a la calle para compartir comida y diversión.

VER GALERÍA

-Los príncipes de Gales acuden con sus hijos a los ensayos de la coronación de Carlos III

-Un detenido y una 'explosión controlada' en el Palacio de Buckingham a cuatro días de la coronación de Carlos III

Las hijas del príncipe Andrés no forman parte de los 'bastones' en los que Carlos III sustenta su reinado ni hacen labores de representación de la Corona, pero sí ha querido contar con ellas y darles un lugar relevante durante estos días históricos. Tal y como ha adelantado Buckingham Palace, las princesas Beatriz (34) y Eugenia (33) asistirán al Gran Almuerzo que se celebrará en Windsor, otro de los escenarios principales de la coronación. Y es que el domingo, en los jardines del castillo se hará un concierto cuyo cartel protagonizan Katy Perry, Take That, Lionel Richie y Andrea Bocelli, entre otros artistas.

VER GALERÍA

También representarán a la Casa Real en el Gran Almuerzo los duques de Edimburgo así como la princesa Ana y Sir Tim Lawrence. El príncipe Eduardo y Sophie Wessex acudirán a Cranleigh, una pequeña localidad del condado de Surrey. mientras que la única hija de Isabel II y su esposo estarán en Swindon, al suroeste de Inglaterra. No es la primera vez que se celebra esta iniciativa, sino que el monarca ha decidido incluirla en los festejos de su coronación. Conocida como The Big Lunch, se hace anualmente para impulsar el espíritu comunitario, reducir la soledad y apoyar organizaciones benéficas y buenas causas. La reina Camilla es madrina de este acto desde hace una década.

-Primeras imágenes de la túnica que llevará la reina Camilla en la coronación, con homenaje incluido a Isabel II

No se espera la participación en estos Grandes Almuerzos al duque de York y el príncipe Harry, aunque sí forman parte de los 2.200 invitados de la coronación. El hermano del Rey está retirado de la vida pública desde 2019 mientras que el duque de Sussex decidió dejar de ser miembro senior de la Corona un año después y mudarse a California con Meghan Markle en busca de independencia financiera y libertad para su familia. El duque de Sussex podría volver a Estados Unidos tras la ceremonia religiosa ya que el mismo 6 de mayo es también el cuarto cumpleaños de su primogénito, Archie Harrison, que no volará a Londres sino que se quedará con su madre y su hermana Lilibet Diana en su hogar de Montecito.

VER GALERÍA

El importante puesto de Beatriz de York

La princesa Beatriz es una de las consejeras de Estado de Carlos III ya que esta función le pertenece tradicionalmente a la reina consorte y las cuatro primeras personas mayores de 21 años que aparecen en la línea de sucesión al trono. En su caso ocupa el noveno puesto, pero quedan fuera por el momento los tres hijos del príncipe Guillermo. George, Charlotte y Louis de Gales. Dada la marcha de los duques de Sussex de la Familia Real británica y la retirada del duque de York de sus deberes institucionales, el Rey solicitó un cambio legislativo para incluir también a la princesa Ana y al príncipe Eduardo. Los consejeros de Estado pueden sustituir al monarca en sus deberes oficiales y constitucionales en caso de que se encuentre en el extranjero o padezca una enfermedad.