La declaración de amor de Carlota Corredera a su marido tras la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

Carlota Corredera ha vivido un fin de semana lleno de amor en la boda de sus grandes amigos, Joaquín Torres y Raúl Prieto. La periodista gallega, de 48 años, fue testigo del mágico 'sí, quiero' de la pareja, que tuvo lugar en la Casa de Pilatos, Sevilla, la tierra natal del que fuera director de Sálvame. La ceremonia estuvo repleta de momentos emotivos, como el discurso que pronunció Manuel, primogénito del arquitecto, o la actuación, a la luz de las velas, de un coro interpretando la canción preferida de los recién casados, Me quedo contigo, de Los Chunguitos. Este tema, que es una auténtica declaración de amor, emocionó a todos los invitados, especialmente a Carlota, que no dudó en coger prestada la banda sonora de Joaquín y Raúl para declararse públicamente a su marido, el cámara de televisión Carlos de la Maza. "Si me das a elegir… yo me quedo contigo", publicó junto a estas fotos. "Juntos desde 2011. 12 años de amor. Carlos", añadió.

Carlota y Carlos han formado una preciosa familia. Se casaron el 15 de junio de 2013 en Madrid, en un lujoso hotel con vistas a la Gran Vía. Entre los invitados, unos 130, se encontraban Belén Esteban, Kiko Hernández y Mila Ximénez. "Nuestra historia de amor empezó en Sálvame. Es un hombre muy atractivo del que yo tenía referencias por amigos comunes, del que todo el mundo hablaba muy bien. Valores que, a la hora de formar una familia o tener una vida y proyectos en común, eran muy importantes para mí", dijo la periodista al hablar sobre su marido.

La felicidad de la pareja se multiplicó con el nacimiento de su hija Alba, una niña muy deseada que vino al mundo el 22 de junio de 2015 en la Fundación Jiménez Díaz. "Fue un parto durísimo, 48 horas deseando que naciera y al final fue cesárea. Pero lo importante es que la niña está bien", comentó Carlota a las puertas del hospital. "Es muy bonita, es muy emocionante porque es una niña muy deseada... Estamos completamente felices", aseguró Carlos muy emocionado.

Los tres viven desde marzo de 2021 en un espectacular chalé, situado en Pozuelo de Alarcón, una de las mejores zonas de Madrid. Aunque la pareja hubiera deseado tener más hijos, la presentadora contó, al borde del llanto, el motivo que se lo impedía. "No voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo".

Carlota se despidió de Sálvame el 25 de marzo de 2022 y sus pasos están cada vez más alejados de la televisión. Colabora en diversos podcast y este verano dará un curso de televisión y reporterismo para futuros comunicadores.

