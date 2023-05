Jane Seymour, la inolvidable 'Doctora Quinn', posa radiante con su familia en una cita muy especial

Vestida de rosa, con una gran sonrisa y rodeada de sus seres queridos, Jane Seymour ha participado este fin de semana en una cita muy especial: la celebración de la gala de la Fundación Open Hearts, que este año ha tenido lugar en el Rancho Calamigos, ubicado en el corazón de la región vinícola de Malibú. La inolvidable protagonista de la serie Doctora Quinn no ha querido perderse esta importante cita ya que, además, es una de las cofundadoras de la organización. Es más, ella misma ha sido la responsable de organizar, la víspera de la gala, un cóctel privado en su residencia en Malibú.

La actriz ha estado acompañada en esta velada por algunos de los miembros de su familia, que no han dudado en arroparla en este día tan especial para ella. Feliz y sonriente, la intérprete ha posado junto a su actual pareja David Green, así como con algunos de sus cuatro hijos. La intérprete lleva varios años de relación con su compañero de profesión, aunque por ahora no tienen planes de boda. No hay que olvidar que Jane Seymour ya ha estado casada en cuatro ocasiones. No ha faltado tampoco su nieta Willa, hija de Katherine, que está muy unida a su abuela, tal como la propia Jane Seymour suele compartir en su perfil público.

Una vida sentimental intensa

La británica conoció a su primer marido, Michael Attenborough, durante el rodaje del filme de Richard Attenborough ¡Oh, qué guerra tan bonita! de 1969. Él era hijo del director y estuvieron casados durante dos años, entre 1971 y 1973. Después de eso, Jane Seymour se enamoró del mejor amigo de su ex, Geoffrey Planer y, aunque se dieron el sí quiero en 1977, el matrimonio apenas duró un año. Ella misma había declarado a un diario británico que era consciente de que la unión no sería para siempre porque, según dijo, una vidente le había dicho que pasaría por el altar al menos tres veces.

Fue a comienzos de la década de los ochenta cuando Jane Seymour contrajo matrimonio por tercera vez, con David Flynn. La pareja, que tuvo dos hijos, Katherine y Sean, estuvo aproximadamente una década junta y se divorció en 1992, tras las infidelidades por parte de Flynn, que reconoció haber tenido varias aventuras. Después de este nuevo fracaso, en 1993, la intérprete contrajo matrimonio con el norteamericano James Keach, que tuvo la oportunidad de dirigirla en Doctora Quinn, y, con 44 años, fue madre de los mellizos John Stacy y Kristopher Steven, a los que llamó así en honor a Johnny Cash y Christopher Reeve, amigos íntimos de la pareja. No obstante, este matrimonio tampoco duró y se separó dos décadas después.

A pesar de estos fracasos, la actriz nunca ha perdido la confianza en el amor. Es más, al poco tiempo de su separación de James Keach y, cuando todavía no se había confirmado el divorcio, Jane Seymour se reencontró con el director de cine David Green, al que conoció casi cuatro décadas atrás. La pareja lleva junta desde entonces y parece que, en esta ocasión, por ahora, no hay planes de boda. De hecho, durante la promoción de la serie El método Kominsky hace algunos años, Jane Seymour habló de esta cuestión: "Nos encontramos por casualidad y nos dimos cuenta de que estábamos libres, y hemos estado juntos desde entonces".

Una prolífica carrera

A sus 72 años, Jane Seymour puede presumir no solo de haber formado una preciosa familia, sino también de contar con una de las carreras más dilatadas en la industria del cine y la televisión. Aunque debutó en el cine de la mano de Richard Attenborough, con apenas 22 años se convirtió en chica Bond, algo que, por cierto, hizo que se convirtiera en un icono mundial y que incluso llegara a posar para Playboy, revista de la que ha sido portada en varias ocasiones. Sin embargo, no cabe duda de que fue su papel de la Doctora Quinn el que hizo que pasara a ser prácticamente un mito de la televisión. Nacida a las afueras de Londres en 1951 y bautizada como Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg, la intérprete decidió cambiar su nombre por el de la tercera mujer de Enrique VIII cuando dio el paso al mundo de la actuación.