Las imágenes de Marc Anthony con su exmujer Dayanara Torres en la graduación de su hijo Cristian El artista confesó lo mucho que quiere a sus hijos y demostró la cordial relación que mantiene con su ex, cuando está a punto de convertirse en padre por séptima vez

Marc Anthony está a punto de ser padre por séptima vez junto a Nadia Ferreira, pero mientras sigue esperando la llegada de este bebé no deja de celebrar las alegrías que le dan sus otros hijos. El artista no ha faltado a la graduación de Cristian, de 22 años, el mayor de los hijos que tiene junto a la ex Miss Universo Dayanara Torres, una jornada de la que la orgullosa modelo compartió algunos retazos. En las instantáneas se puede comprobar que Marc y Dayanara, a pesar de estar separados desde 2004, siguen teniendo una relación cordial y han compartido unidos esta ocasión tan señalada para su hijo, al que apoyan incondicionalmente.

“Mi Kitian” escribe Dayanara mostrando el apelativo cariñoso que utiliza al referirse a su primogénito. “Es un honor verte crecer y convertirte en el joven inteligente, amoroso y talentoso que eres. Eres exactamente como te soñé. ¡Eres increíble mi Kitian! Te quiero”. En el álbum personal que compartió Dayanara se pueden ver diferentes momentos de la ceremonia: cuando Marc Anthony abraza con orgullo a su hijo y también cuando Cristian muestra el diploma a su madre, guapísima con un favorecedor vestido corto en tono azul.

En otro de sus mensajes, Dayanara reconoció el esfuerzo del joven que, lejos de escoger el mundo de la música, ha seguido su pasión por la ilustración y el diseño gráfico. “Demasiadas emociones, mi Kitian. ¡Lo hiciste! Todo lo que te propones lo logras, con sacrificio, esfuerzo y dedicación. Te mereces cada bendición que recibes. Tu talento va más allá de las palabras. ¡Lo tienes todo y el mundo es tuyo!”. El artista también rescató alguna imagen de la jornada asegurando que "adora a sus hijos". Para la puertorriqueña sus hijos son lo primero como ha demostrado en numerosas ocasiones.

Hace unas semanas, Dayanara compartía la buena relación que tiene con Anthony. “Yo, como siempre, en todas sus relaciones, le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos, le tengo mucho respeto, especialmente por eso, porque mis hijos lo ven y es su padre. Es una persona muy importante para mis hijos” comentó en declaraciones al programa El gordo y la flaca con ocasión de la boda de Marc y Nadia Ferreira el pasado enero. Entonces sus hijos viajaron a Miami para asistir al enlace y pasaron un tiempo con su madre. “Qué emoción y qué ocasión tan perfecta para tener a los dos niños juntos conmigo y sí fueron a la boda, claro que sí”.

Cristian, de 22 años, es uno de los hijos que tuvo Marc Anthony con Dayanara Torres. La pareja se casó en el año 2000 y además tuvo otro hijo, Ryan Adrian (de 19 años). Se divorciaron en 2004. Después el artista comenzó su historia de amor con Jennifer López, con quien se casó en junio de 2004 poco después de formalizarse su divorcio de Dayanara. La pareja tuvo a los mellizos Max y Emme en 2008 y se separaron en 2011. A principios de este 2023, Marc dio el sí a Nadia Ferreira, que está esperando el que será el bebé número siete del intérprete, que es padre también de Arianna, de 28 años, y Alex, su hijo adoptivo, ambos de su primera relación conocida con Debbie, una policía de Puerto Rico.