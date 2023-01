Marc Anthony y las mujeres de su vida: recordamos una a una sus historias de amor

Marc Anthony es un romántico. Nunca se rinde, siempre está dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor. El cantante está viviendo un momento muy dulce con su prometida Nadie Ferreira. Está muy enamorado de la modelo paraguaya pero antes ha tenido otras historias de amor, gracias a las cuales ha formado su preciosa familia numerosa. Debbie Rosado, Dayanara Torres, Jennifer Lopez...Marc Anthony ha tenido un historial de ser todo un conquistador latino y ha estado casado tres veces. Varias han sido las mujeres que robaron el corazón al cantante.

VER GALERÍA

Debbie Rosado

La primera novia que se le conoció al cantante fue Debbie, una policía de Puerto Rico con la que empezó su noviazgo en 1993. Con ella tuvo su primera hija llamada Arianna en 1994, y también adoptaron a un niño de nombre Alex Chase. Arianna Rosado Muñiz, su primera hija, tiene 28 años y, aunque se ha mantenido lejos de los reflectores, ha acompañado a su padre a alguna presentación o evento. El cantante y Debbie nunca contrajeron matrimonio y a los pocos meses de nacer su primera hija, finalizaron su relación.

VER GALERÍA

Dayanara Torres

La primera vez que Marc Anthony se casó fue en el 2000, con Dayanara Torres. La pareja comenzó a salir a finales de los años noventa. Dayanara era un rotro muy conocido tras conquistas Miss Universo en 1993 y el compositor, que en esos años aún se estaba abriendo camino en el mundo de la música, se enamoró locamente de la modelo.

VER GALERÍA

El nueve de mayo del 2000, fue el día escogido por los novios para formalizar su amor. Se dieron el 'sí, quiero' en Las Vedas con una celebración a la que acudieron cerca de 600 invitados. Para Dayanra Torres, el día de su boda fue de lo más especial. Feliz, sonriente y llena de ilusiones, llegó al altar con un vestido blanco, que según ha confesado, a día de hoy, todavía conserva en excelentes condiciones. Dos años después, el siete de diciembre de 2002, cuando ya había nacido su primer hijo en común, Cristian Marcus (21 años), la pareja renovó sus votos y se casó en la catedral de San Juan en Puerto Rico.

VER GALERÍA

La felicidad no duró mucho en su matrimonio. Tras la llegada de su segundo hijo en 2003, Ryan Adrian (19 años), decidieron separarse. La pareja quedó oficialmente divorciada en 2004. A día de hoy, entre ellos hay una relación cordial. La modelo y el cantante suelen encontrarse en ocasiones especiales y compartir muchos momentos con sus dos hijos.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez

Durante muchos años, Marc Anthony y Jennifer López formaron una de las parejas más estables del panorama internacional. Los dos cantantes se conocieron a finales de los años 90 cuando cada uno estaba comenzando con una carrera que, luego, sería meteórica. En 1999 grabaron su primera canción juntos, a la que titularon No me ames, y poco después Marc pidió a JLo que apareciera en uno de sus vídeos. En ese momento, Marc estaba aún con Dayanara y Jennifer estaba saliendo con Ben Affleck.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, perfectamente coordinados, en su primera alfombra roja como marido y mujer

VER GALERÍA

Solo dos meses después de que se oficializara el divorcio de Marc con la modelo, se casó con Jennifer Lopez. La noticia de su boda sorprendió a todos. El compositor acaba de divorciarse y la cantante acaba de finalizar su relación con Ben Affleck. JLo y el autor de Vivir Mi Vida, se casaron el 5 de junio de 2004 en una ceremonia íntima, celebrada en la mansión de ella en Los Ángeles. El enlace fue de lo más discreto y se sabe que solo acudieron unas 40 personas al evento.

VER GALERÍA

No hubo fotografías de su enlace, imagen de La Diva del Bronx vestida de novia no es el día de su boda, sino de una de las escenas de El Cantante, película en la que compartió créditos con su esposo, en 2006. En dicho filme, Marc dio vida al legendario músico Héctor Lavoe, mientras que JLo fue ‘Puchi’, su esposa. En 2008 vivieron uno de los momentos más felices de sus vidas: ¡Se convirtieron en los papás de los mellizos Emme y Max! Son los hijos más pequeños del cantante ya que en la actualidad, tienen 14 años. Tras el nacimiento de sus dos hijos, la pareja se volvió inseparable y, además, redujeron su actividad profesional. Eso sí, sin esperarlo, en julio de 2011 publicaron un comunicado en el que anunciaron que habían tomado la decisión de separarse. “Hemos concluido todos nuestros asuntos de forma amistosa”, rezaba el mismo, dando por sentado que la relación entre ambos iba a ser maravillosa.

Jennifer Lopez revela la romántica inscripción que Ben Affleck grabó en su anillo de compromiso

La familia feliz que había formado duró solo tres años. A principios de 2011, empezaron los rumores sobre una crisis en su matrimonio. En julio de ese mismo año publicaron un comunicado en el que anunciaron que habían tomado la decisión de separarse tras siete años juntos y dos hijos en común: “Hemos concluido todos nuestros asuntos de forma amistosa”, rezaba el mismo, dando por sentado que la relación entre ambos iba a ser maravillosa.

VER GALERÍA

El divorcio no se hizo efectivo hasta 2014, cuando cada uno comenzó a rehacer su vida. En 2020, casi nueve años después de su separación, JLo contó a Oprah Winfrey lo duro que fue aceptar el fracaso de su matrimonio: “Cuando nos divorciamos fue el momento más bajo en toda mi vida. Sentí que había fallado miserablemente. Tenía que reexaminar toda mi vida y reagruparme. Esperé a tener hijos hasta los 38 y no quería separarme de la persona con quien los tuve”. Siempre han mantenido que la relación entre ambos siempre ha sido extraordinaria y, por eso, no es extraño que les veamos juntos sobre un escenario, así como compartiendo momentos con sus hijos.

VER GALERÍA

Shannon de Lima

Tras su divorcio con Jennifer López, el vocalista rehizo su vida con Shannon de Lima en el 2012. Una relación que no comenzó bien, porque tras un año juntos, decidieron tomar caminos separados. Eso sí, el destino les volvió a juntar para protagonizar el videoclip de Flor Pálida. Tras este reencuentro, decidieron darse una segunda oportunidad. Dos años después de hacer público su noviazgo y su reconciliación, se casaron en el 2014. La modelo venezolana organizó una ceremonia en el resort La Romana, que tiene el solista en República Dominicana, con invitados de lujo como Carlos Vives.

VER GALERÍA

Shannon tenía una buena relación con los hijos de Marc, sobre todo con los de Jennifer Lopez e incluso, convivía con la mismísima ‘Diva del Bronx’. En esta fotografía, Marc aparece con Shannon y JLo y sus mellizos. Pero a pesar de la buena convivencia, tras tres años como marido y mujer, el compositor y de Lima, tomaron la decisión de separarse en 2017. Lo anunciaro con un comunicado conjunto donde revelaron que estaban atravesando por un momento muy duro: "Tras un período de consideración, hemos mutuamente y amigablemente decidido poner fin a nuestro matrimonio de dos años... Les pedimos espacio y privacidad durante este difícil proceso. Ninguno de los dos emitiremos más comentarios al respecto”.

VER GALERÍA

Tras tres bodas y seis hijos, Marc Anthony vive un momento muy dulce con su prometida Nadia Ferreira. Se comprometieron el pasado mes de junio de 2022 y lo anunciaron de manera conjunta a través de sus redes sociales. Además de compartir su emoción y su felicidad por el momento, mostraron el espectacular anillo con el que el cantante le habría hecho la 'gran pregunta' a la modelo de 23 años. Para Marc Anthony, este sería su cuarto enlace, mientras que para Nadia, esta sería la primera vez que camina hacia el altar.

Conoce a los seis hijos que ha tenido Marc Anthony con tres de las mujeres de su vida

El emotivo mensaje de Marc Anthony tras el fallecimiento de su madre