Jennifer Lopez revela la romántica inscripción que Ben Affleck grabó en su anillo de compromiso

Jennifer Lopez no puede estar más orgullosa de haberse convertido en la mujer de Ben Affleck. Tres meses después de su boda en Georgia, la diva neoyorquina sigue compartiendo detalles del sí, quiero y del profundo amor que siente por el oscarizado actor de Hollywood. Mucho se habló del extraordinario anillo de compromiso con el que le pidió matrimonio el protagonista de Batman, un diamante de color verde de corte esmeralda de 8.5 quilates, que podría alcanzar un valor de entre 5 y 9 millones de euros, dada la originalidad y rareza de una pieza expuesta a la radiación atómica para adquirir ese color, el favorito de JLO.

VER GALERÍA

Ahora la cantante de Let's Get Loud ha revelado el mensaje que oculto que lleva su anillo de compromiso. El actor no quiso pasar la oportunidad de dejarle una inscripción muy romántica y ella ha revelado el significado de dicha inscripción. En el interior del anillo escribió tres palabras con las que expresa que va a permanecer siempre a su lado: "Not going anywhere / no voy a ir a ninguna parte". Jennifer Lopez revela que así Affleck firmaba sus correos electrónicos cuando retomaron su relación hace un año y medio. Decía "no te preocupes, no voy a ir a ningún lado”, explicaba sobre los inicios de su reconciliación en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

-Jennifer Lopez, irreconocible en el set, recibe la visita de Ben Affleck y su hija

Curiosamente esta simple pero significativa frase inspiró a la propia Jennifer para componer una de las canciones de su próximo álbum, This Is Me... Now, que anunció el pasado 25 de noviembre y que es un repaso a su trayectoria tanto personal como profesional. Trece canciones que narran el viaje, emocional, espiritual y psicológico de sus últimos 20 años, cuando comenzó con el que hoy es su marido Ben Affleck.

VER GALERÍA

Los actores se conocieron en el rodaje de Gigli, película que ambos protagonizaban, pero por aquel entonces la neoyorquina estaba casada con el coreógrafo Cris Judd. Poco después Jennifer se separó de su marido y cinco meses más tarde oficializó su relación con el oscarizado actor, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del momento. Su relación fue fulgurante y no tardaron ni un año en comprometerse. Su anillo de compromiso fue un extraordinario diamante rosa de de 6,1 quilates que la actriz todavía conserva y en él recuerda Jennifer que él puso la palabra "canta".

Juntos planearon darse el ‘sí, quiero’ en 2003, pero la presión mediática a la que estaban sometidos acabó haciendo mella en su relación y finalmente pospusieron su boda un día antes de celebrarla. A principios de 2004 anunciaron la cancelación de su compromiso y el fin de su relación. La pareja emprendió vidas separadas, diecisiete años duró este impasse en el que ambos rehicieron sus vidas se casaron y tuvieron hijos, pero finalmente el sueño se hizo realidad y la pareja se convirtió en marido y mujer.

-Jennifer Lopez habla de cómo se lleva con los hijos de Ben Affleck