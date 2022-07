Una chica discreta que parece no tener mucha relación con su padre El misterio que rodea a Arianna Muniz, hija de Marc Anthony, que ahora cumple 28 años La joven es fruto de un romance que el cantante mantuvo con Debbie Rosado en la década de los noventa

Hace tan solo una semana Emme (14), hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, se convertía en la protagonista inesperada de cientos de titulares cuando su madre la presentó ante el mundo como una persona no binaria. Esto ha hecho volver a saltar a la palestra a la numerosa familia que el intérprete de Valió la pena ha formado durante sus 53 años de vida. Porque, además de sus mediáticos mellizos, la ya mencionada Emme y su hermano Max, fruto de su matrimonio con la popular actriz, también fue padre junto a Dayanara Torres, la modelo puertorriqueña con la que estuvo casado en los primeros años de la década de los 2000. De este romance nacieron Cristian (21) y Ryan (18), quienes mantienen un perfil mucho más discreto. Sin embargo, quien es todo un misterio para todos sus seguidores es su primogénita, Ariana Muñiz, que, en estos días, se encuentra celebrando su 28 cumpleaños.

Esta desconocida joven, que ni siquiera tiene perfiles sociales, es hija de la expolicía Debbie Rosado, con la que a principios de los noventa el artista mantuvo una breve historia de amor. La agente de la ley aportó a esta relación otro niño, Álex (29), más conocido como Chase, al que Marc adoptó como hijo propio, puesto que, incluso, le dio su apellido de manera legal. Precisamente, el chico mantiene una relación de lo más estrecha con el vocalista. Ejemplo de ello es que, recientemente, se le pudo ver compartiendo cena en un restaurante junto a él, Ryan y su nueva prometida, Nadia Ferreira. Lo que demuestra la buena sintonía familiar que existe entre ellos.

Una unión que no parece tener con Arianna. Si bien es cierto que alguna vez han aparecido en actos públicos juntos, todo apunta a que la chica no suele estar presente en los grandes momentos de la familia. El pasado año 2019, sus otros cinco hijos organizaron una gran fiesta con motivo de los 50 años de Marc Anthony. Medio siglo de vida que bien merecía una celebración. De este día tan señalado todos ellos publicaron numerosas felicitaciones y fotografías con el hombre que les dió la vida, pero, en ninguna de ellas se podía apreciar la mayor de la casa. Una ausencia notoria la cuál muchos de sus fans no llegaron a entender.

Puede ser que esta desaparición se debe a que la muchacha no se ha querido exponer a los medios de comunicación, o, que, simplemente, tenía otros compromisos agendados previamente. Lo que sí es una realidad es que, durante el tiempo que su padre estuvo casado con Shannon de Lima, sí que visitaba el hogar con frecuencia e hizo muy buenas migas con la modelo. Ya que, en el año 2017, la maniquí, que tan solo tiene cinco años más que la que fuera su hijastra, mostraba un retrato de ellas dos muy sonrientes para felicitarle el cumpleaños. "Feliz cumpleaños princesa. Te mereces lo mejor del mundo", lo que demuestra, que, al menos, en aquellos momentos, seguía presente de manera activa en la vida de su progenitor.