El anillo de la jovencísima novia de Marc Anthony que ha desatado los rumores de compromiso

Marc Anthony vive una auténtica luna de miel con su nueva novia, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, treinta años menor que él. Desde hace meses su relación avanza con paso firme y el espectacular anillo que luce desde hace unos días la top model en el dedo anular ha desatado todos los rumores e incluso ya hay quien dice que podría haberse comprometido. Hace apenas dos meses el cantante de Muy dentro de mí y exmarido de Jennifer Lopez anunciaba su noviazgo con la mujer que había conquistado de nuevo su corazón.

Nadia Ferreira, que fue Miss Paraguay y finalista de Miss Universo 2021, posaba recientemente junto a su pareja a bordo de un jet privado en unas fotos en las que se apreciaba la espectacular joya que lucía en su mano izquierda. La joven celebró el pasado 10 de mayo su 23 cumpleaños y el cantante la sorprendía con una fiesta sorpresa con amigos y visita de ensueño a Disneyworld. La celebración comenzó un día antes de la fecha a bordo de un jet privado donde llevó a la joven a un paradero desconocido donde le esperaban sus seres queridos, entre ellos su madre, Lucy, en una mansión reservada para la ocasión.

"La mejor sorpresa posible. Gracias, mi amor. Eres el mejor", le dijo Nadia a Marc Anthony. "Me haces tan feliz", añadía. Después de la fiesta le esperaba una sorpresa aún mejor, la pareja voló al parque temático de DisneyWorld para vivir un día inolvidable. Juntos se lo pasaron como niños subiéndose a todas las atracciones y disfrutando de los espectáculos del parque temático. "Qué más puedo pedir", reconoció ella junto a un vídeo en el que contempla el espectáculo de fuegos artificales con el castillo Disney como telón de fondo. "Me quedo sin palabras al ver todos sus mensajes de tanto amor y buenos deseos, muchas gracias Qué cumpleaños", compartía con sus seguidores.

El pasado mes de marzo el intérprete de Valió la pena se mostraba muy enamorado al sorprender al público en uno de sus conciertos poniéndose de cuclillas en el escenario y haciendo el gesto de un corazón, una dedicatoria que la reina de la belleza respondió emocionada en sus redes sociales: "You are the one (eres el único)". Anteriormente la modelo mantuvo una relación con el empresario paraguayo Omar Castorino Montanaro, nieto del que fue ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, mientras que Marc Anthony ha estado casado hasta en tres ocasiones, con la exMiss Universo Dayanara Torres, con quien tuvo dos hijos, a continuación con Jennifer Lopez, madre de sus mellizos Max y Emme, y por último con la modelo venezolana Shannon de Lima, de quien se divorció en 2017.

