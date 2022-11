¡Son iguales! Las fotos que demuestran que Max es una copia de su padre, Marc Anthony

En muchas ocasiones hemos hablado de hijas que se parecen a sus madres, pero también hay muchos hijos de celebrities que guardan un gran parecido físico con sus padres. Uno de ellos es Max Muñiz, que a sus 14 años ha heredado muchos rasgos de Marc Anthony. Aunque hace mucho que no les vemos juntos, estas imágenes demuestran que va camino de convertirse en una copia del intérprete de éxitos como Ahora quién, Valió la pena o Vivir mi vida.

- ¿Se parecen Reese Witherspoon y su hija Ava? La actriz da su opinión al respecto

VER GALERÍA

Max tiene un perfil idéntico al de su padre: la misma nariz, los mismos labios e, incluso, la misma cara angulosa. Además, desde hace tiempo lleva gafas, un accesorio que también comparte con Marc Anthony. Lo que parece que no ha heredado ha sido su estilo a la hora de vestir. Aunque en las citas más elegantes los dos suelen decantarse por trajes oscuros de chaqueta y pantalón, por el momento Max no es tan fan de los complementos como su padre. El artista puertorriqueño, de 54 años, suele llevar muchos collares, pulseras... mientras que su hijo parece más sencillo en ese aspecto.

- 'Impresionante, es igual que su abuela Grace Kelly': los fans de Camille Gottlieb alucinan con esta foto

VER GALERÍA

Como casi todos los chicos de 14 años, Max es fan de la tecnología y siempre tiene a mano su teléfo móvil. De hecho, en muchas ocasiones le hemos visto paseando con su madre, Jennifer Lopez, y con su hermana melliza, Emme, con los auriculares puestos y conectados a su teléfono. Además, también suele llevar colgada del cuello la caja donde los guarda. Esos son, sin duda alguna, sus dos accesorios favoritos.

- Los hijos de Jennifer Lopez y Ben Affleck, los otros protagonistas su boda

VER GALERÍA

Max, cuyo verdadero nombre es Maximilian David Anthony, y su hermana Emme nacieron el 22 de febrero de 2008 y, a pesar de ser mellizos, lo cierto es que son totalmente opuestos. Y ya no solo nos referimos a su apariencia física, sus gustos, aficiones... sino también en lo que respecta a su forma de ser.

Sobre ello habló la propia Jennifer Lopez en su última visita a The Tonight Show, el programa presentado por Jimmy Fallon. La diva del Bronx hizo referencia a los desafíos a los que se había tenido que enfrentar en su crianza y educación, ya que nunca ha querido que el hecho de ser hijos de una superestrella condicionara sus vidas. Sin embargo, Jennifer reconoció que se habían convertido en "personas adultas en un cuerpo pequeño" pero que estaba muy orgullosa de ellos.

- Jennifer Lopez muestra el estilo que eligió para decorar la mansión donde se casó con Ben Affleck

VER GALERÍA

"Son como el yin y el yang. Emme es como una mini-yo, y Max es realmente un mini-Marc. Son completamente opuestos", dijo en 2015 en una entrevista que concedió a Latin Times. También fue muy divertido el vídeo que compartió hace tiempo en su canal de YouTube, donde sus dos hijos la entrevistaron. "Lo que más me gusta de Max es su sentido del humor y su impresionante vocabulario. También tu gran corazón, tienes un corazón enorme, y siempre eres muy cariñoso", dijo sobre su hijo. Respecto a su hija, la cantante de On the floor aseguró: "Lo que más me gusta de Emme es que siempre está feliz y sus cualidades artísticas. Me encanta escucharla cantar".