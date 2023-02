La fiesta que ha reunido a los hijos de Marc Anthony y su madre, Dayanara Torres, tras la boda del cantante

Loading the player...

Es la boda de la que todos hablan: la de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Se casaron el pasado 28 de enero en Miami en una ceremonia a la que ¡HOLA! tuvo acceso exclusivo. Pero no es la única celebración que ha habido últimamente en la familia: su hijo, Cristian Muñoz, ha cumplido 22 años y lo ha festejado con una divertida reunión a la que acudieron, entre otros, su chica, su hermano y su madre, Dayanara Torres: "Qué orgullosa me siento de ti, de tu hermoso corazón... celebrar tu cumpleaños entre familia, amistades y gente que tanto te quiere es una bendición", comentó la exmujer de Marc Anthony y ex Miss Universo, quien mostró algunos vídeos de la fiesta. Dale al play y no te lo pierdas.

