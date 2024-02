El orgullo de Nadia Ferreira presumiendo, muy enamorada, del último logro de Marc Anthony

Loading the player...

Marc Anthony y su mujer, Nadia Ferreira, celebraron recientemente su primer aniversario de boda, y parece que siguen tan felices y enamorados como el primer día. La modelo es el mejor apoyo para el cantante en su carrera -y viceversa-, algo que ha demostrado con creces en su reciente viaje a Arabia Saudita. Marc y Nadia han estado en este país por un motivo concreto: no se trataba de una escapada de placer, sino que el equipo del artista, el Team Miami, compitió en el Campeonato Mundial de la Unión Internacional de Motonáutica. De hecho, lograron subirse al podio. Nadia no podría estar más orgullosa, y no solo dejó claro en Arabia Saudita que ella es la mayor fan de Marc Anthony, sino que, a su regreso a Miami con el trofeo, también ha presumido de marido. Dale al play y no te lo pierdas.

