El tierno gesto que dedica Nadia Ferreira, mujer de Marc Anthony, a su bebé

La imagen que ha compartido Nadia Ferreira, de 23 años, es el mejor reflejo del estupendo momento que atraviesa. La mujer de Marc Anthony dedica un precioso mensaje al bebé que espera, el primero con el intérprete con quien se casó el pasado 28 de enero en Miami. “¡Más acompañada que nunca!” escribe junto a una foto en la que se aprecia su tripita, que acaricia con mucha ternura. Un gesto premamá que ha provocado una oleada de cariño entre sus incondicionales. La modelo aparece sentada en un avión, con la luz destacando sus preciosos ojos azules, una belleza que sus seguidores auguran que heredará su futuro bebé. Aún no se sabe el sexo del pequeño aunque muchos aventuran que será niña, pues se vio en el vestido rosa que llevó la que fue Miss en los premios Lo Nuestro una pista de la futura mamá en este sentido.

La pareja no ha dejado de sumar celebraciones en las últimas semanas. Boda, embarazo y el premio al mejor álbum tropical por Pa’alla Voy de Marc Anthony en la entrega de los citados galardones. Fue esta la primera aparición de los recién casados, ocasión que parecía una luna de miel pues no dejaron de dedicarse mimos y carantoñas. El artista, que no paró de acariciar la barriguita de su mujer, le dedicó un “te amo” cuando aceptó el galardón. Incluso el futuro bebé posó con el premio en una simpática instantánea.

La reina de la belleza, que representó a Paraguay en el concurso de Miss Universo en 2021, y el cantante, de 54 años y uno de los artistas latinos más reconocidos del mundo, se casaron en una romántica ceremonia en Miami a la que ¡HOLA! tuvo acceso exclusivo. El enlace fue el precioso broche a una historia de amor que comenzó hace más de un año, amor que ahora ha dado un paso más con la llegada de este bebé.

Para Marc, el niño que viene en camino será su séptimo hijo, mientras que para Nadia, será su debut como mamá. En caso de que el bebé del cantante y la modelo sea una niña, esta sería la tercera en la vida del intérprete, quien es padre de Arianna Muñiz fruto de una relación que mantuvo en los noventas con Debbie Rosado, y Emme, nacida de su unión con Jennifer Lopez y que el pasado 22 de febrero cumplió 15 años, junto con su hermano mellizo, Max. Además de Arianna, Emme y Max, Marc es padre de Alex, hermano de Arianna. Aunque el joven no lleva su sangre, Marc lo considera como un hijo más. En su matrimonio con Dayanara Torres, de 2000 a 2004, tuvo a Cristian y Ryan.