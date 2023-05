El mensaje de Nuria Roca a Tamara Falcó tras el imprevisto con su vestido de novia

Tamara Falcó mantiene una excelente relación con sus compañeros de El Hormiguero. La marquesa de Griñón, de 41 años, se lleva de maravilla con Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, por eso ha decidido invitarles a su boda con Íñigo Onieva, que se celebrará el 8 de julio en El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que heredó de su padre, Carlos Falcó. Todos ellos están encantados con la invitación y lamentan los contratiempos que la hija de Isabel Preysler está teniendo últimamente. Hace unos días se hizo un esguince al sufrir una aparatosa caída antes de la tertulia del programa. Ahora ha tenido un imprevisto con su vestido de novia y todos sus amigos televisivos se han volcado con ella.

- Primeras palabras de Íñigo Onieva tras la decisión de Sophie et Voilà de no vestir a Tamara Falcó

Tras contar en ¡HOLA! la verdad sobre su ruptura con los diseñadores de su vestido de novia, Tamara habló por teléfono con Cristina Pardo y reveló el mensaje de apoyo que había recibido de Nuria Roca. "Estoy bien, no vamos a sacar las cosas de quicio porque al final hay cientos de vestidos", dijo la marquesa de Griñón en Mas vale tarde. "Es verdad que queda poco tiempo, pero ya sabes que yo creo mucho en la divina providencia y hoy he recibido un mensaje de Nuria (Roca) diciendo: 'Todo esto es para bien, todo esto es para bien'. Y yo: 'Sí, sí, pero no tengo vestido'", añadió entre risas.

Esta conversación refleja la confianza que existe entre Tamara y Nuria. "Yo me llevé una gratísima sorpresa al conocerla y siento debilidad por ella. Me tiene ganada. Tamara es una mujer muy especial que te hace fácil el trabajo. Habrá tenido sus días buenos y sus días malos, pero jamás nos lo ha transmitido. No la he visto triste o enfadada nunca", contó la valenciana en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Nuria, de 50 años, conoce a Íñigo Onieva y cree que hacen una pareja estupenda. "Tienen mucha química y se gustan, que es lo fundamental en una pareja. Cuando Tamara me dijo que había vuelto con Íñigo y que se iban a casar, me pareció lo más normal del mundo", aseguró. Eso sí, no se atrave a darles ningún consejo para tener un matrimonio tan duradero como el suyo con Juan del Val. "¡Uy! No me atrevo. Cada pareja es un mundo y a lo mejor lo que a tí te funciona, a mí no. Yo sé lo que me va a mí y a veces me equivoco, así que cómo para opinar y dar consejos a los demás".

Tamara también ha congeniado de lujo con Cristina Pardo, a quien cariñosamente llama Cris. Durante su llamada, ambas se mostraron muy bromistas. De hecho, la presentadora le dijo que ella ya tenía el vestido preparado para la boda, que si quería se lo prestaba. "Qué fuerte que tú tengas traje y yo no", respondió la hija de Isabel Preysler sin parar de reír. "Entre que te caes por las escaleras y te quedas sin traje, ¿no sé qué más puede pasar?", comentó Cristina. "La cosa se complica por segundos... Esto me ha hecho daño, pero hay soluciones. Y como dice Nuria: 'Esto es para bien'", insistió Tamara.

Dejando a un lado las risas, la marquesa de Griñón se pronunció sobre lo ocurrido con Sophie et Voilà, la firma que hasta la fecha iba a diseñar su vestido de novia. "Con Sophie et Voilà al principio teníamos muy buena relación y ha terminado en esto", comenzó diciendo. "Yo sí que llegué con una inspiración de un vestido que me había gustado un montón, que además lo comenté en El Hormiguero, se lo enseñé a ellas, hicimos una primera prueba y hasta ahí todo ok. En la segunda prueba todo había cambiado y la verdad es que ahí sí que empezamos a tener problemas porque habían cambiado el vestido sin decirme nada", explicó. "De hecho lo digo en El Hormiguero, que me gusta más que la inspiración, pero de ahí a que me cambies totalmente la idea... que me case con un vestido que no me gusta, pues lo siento muchísimo, hasta ahí podíamos llegar", añadió.

Tamara todavía no sabe quién se encargará de su vestido de novia, pero está tranquila. "Gracias a Dios conozco a un montón de gente dentro del mundo del diseño, tengo un montón de amigos que se han ofrecido... No, todavía no sé quién me lo va a hacer, estoy un poquito apagando fuegos, entre abogados no abogados, prensa, mi equipo de redes que estaba flipando... ha sido todo bastante desagradable... pero bueno, el vestido aparecerá", afirmó.