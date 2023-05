Tamara Falcó aparece con muletas y cuenta la aparatosa caída que ha sufrido

Cuando todavía no se han cumplido dos semanas de la fantástica celebración de la fiesta de compromiso de Tamara Falcó con Íñigo Onieva en la residencia madrileña de Isabel Preysler, ubicada en Puerta de Hierro, y a falta de dos meses para que tenga lugar su enlace, la colaboradora de El Hormiguero ha sufrido un aparatoso percance que ha terminado en esguince. Todo ocurría minutos antes de asistir a la tertulia semanal del programa de Antena 3 en la que participa cada jueves, cuando se ha caído a causa del calzado que llevaba.

Tal y como la propia Tamara ha revelado a su llegada al programa de Pablo Motos, al que esta noche ha acudido en calidad de invitado el cantante puertorriqueño Ozuna, que actuará en la final de la Copa del Rey este sábado, el incidente sucedía durante los momentos previos a su llegada al plató. "Venía corriendo a la tertulia y me gusta llevar unos zapatos un poco grandes y me he caído. He pensado, hombre, aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir... Así que, show must go on", ha contado ante la atenta mirada del presentador y de sus compañeros, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, y desatando los aplausos del público, que no ha dudado en mostrarle su apoyo.

Con una gran sonrisa y sin abandonar el sentido del humor que le caracteriza incluso en momentos como este, Tamara no ha faltado a su cita televisiva, a la que ha asistido con muletas y arropada por su inseparable mascota Jacinta, una perrita de raza caniche y color canela que llevaba entre sus brazos. "Hoy Tamara ha venido, se ha caído por unas escaleras, luego lo comentamos. Tiene el pie un poco...", avisaba a los espectadores el presentador antes de la llegada de la hermana de Ana Boyer, un mensaje en el que aprovechaba para remarcar "que está perfecta". Algo que la protagonista de la noche, que ha acaparado todas las miradas por el desagradable contratiempo, ha confirmado después, cuando ha aparecido tras la entrada del resto de colaboradores con una actitud de lo más distendida y despreocupada.

La marquesa de Griñón, que ya ultima los detalles para su paso por el altar con Onieva, con quien sellará su amor el próximo 8 de julio en la capilla del exclusivo palacete de El Rincón, ha contado que se trata de "un pequeño esguince", el primero que sufre en sus 41 años de vida. "Ahora voy a ir a mi fisio y me ha dicho que me lo recoloca", ha agregado, al tiempo que ha restado importancia al revés que ha sufrido. Este inesperado episodio ha dado pie a que los colaboradores relataran algunas experiencias personales similares a la de Tamara que han vivido a lo largo de los años.

