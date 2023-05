Tamara Falcó, en busca de un nuevo diseñador para su vestido de novia a dos meses de su boda

El próximo 8 de julio se celebrará la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que heredó de su padre, Carlos Falcó. Para su gran día la marquesa de Griñón había confiado en Sophie et Voilà, una conocida firma bilbaína que presentó su última colección (G)EURIA en la pasada edición de Barcelona Bridal Fashion Week. Una nueva propuesta que presenta una "visión de la novia actualizada, cercana a la moda y el estilo contemporáneo, pero romántica y femenina al mismo tiempo", nos explicaban. Sin embargo, tal como informaban en un comunicado, Sofía Arribas y Saioa Goitia, directora creativa y CEO de la empresa, finalmente no la acompañarán en su enlace. Queda ahora en el aire la gran pregunta: ¿quién diseñará el vestido de novia de Tamara Falcó y cómo será?

Crear un vestido a contrarreloj

Una de las primeras decisiones que deben tomar las novias a la hora de elegir su vestido es si quieren un diseño a medida o una pieza de colección que, en la mayoría de los casos, se puede customizar. Tanto si se trata de uno u otro, los expertos aconsejan emprender la búsqueda con al menos once o nueve meses de antelación para que sea fácil y cómodo hacer todos los cambios necesarios. Sin embargo, hay veces que las novias no disponen de ese tiempo, como es el caso de Tamara Falcó, y se pueden hacer excepciones.

Si cuentan solo con unas semanas para dar con el vestido de sus sueños, lo más aconsejable suele ser elegir una pieza de colección que se adapte a los gustos de la novia. Al tener una base ya lista, hacer cambios sobre el mismo será mucho más rápido que crear la prenda desde cero. Además, las firmas suelen ser muy consideradas en esos casos en los que, por diferentes circunstancias, es necesario trabajar a contrarreloj.

Ana, una de nuestras novias virales, nos explicaba su caso. Ella vivía en México pero tenía claro que quería un vestido español. Navegó en internet en busca de distintas opciones hasta que dio con su vestido. Ana voló a Madrid para probarse el diseño y acabó cautivada por el mismo que había visto en la web. "Pero había un problema: normalmente tardan en hacer un vestido seis meses, pero yo solo iba a estar en España dos semanas". Finalmente su madre, que se quedaba un mes completo, pudo recoger el diseño y llevarlo a su casa a tiempo.

Cómo imaginamos su vestido

Uno de los consejos que los diseñadores nupciales repiten una y otra vez es que la novia, en su gran día, debe sentirse ella misma. Por eso, para poder aconsejarlas bien suelen pedirles no solo que les expliquen cómo visten en su día a día, también cómo son los looks que llevan en sus momentos más especiales. Si tuviéramos que definir el estilo de Tamara Falcó, lo primero que podemos decir es que es ecléctico (se atreve con casi todo), pero también elegante y sofisticado. Eso sí, hay ciertos patrones que se repiten una y otra vez en sus looks más especiales y también en las propuestas que forman parte de su firma.

Escotes especiales

Entre las opciones preferidas de la marquesa de Griñón están los escotes asimétricos, que no solo forman parte de las propuestas de TFP by Tamara Falcó, también de algunos looks que ha lucido en los últimos meses. Aunque si hay un acabado que es su preferido es el escote en V. Lo eligió en su versión más atrevida para el vestido de su 40 cumpleaños, un diseño de Alta Costura de Jan Taminiau; lo llevó hace solo unos días para la presentación de la nueva colección de Pedro del Hierro y TFP By Tamara Falcó; y se decantó por él para el vestido rojo con el que aparece en las primeras imágenes de su documental de Netflix.

Diseños convertibles

Apostar por un vestido que evolucione a lo largo de la ceremonia se ha convertido en una de las tendencias más buscadas por las novias. Diseños que, con pequeños gestos, parezcan otros totalmente diferentes. Aunque Tamara podría elegir dos vestidos completamente distintos para su gran día, lo cierto es que entre las propuestas de su colección se encuentra el vestido Chabeli, un diseño liso, con escote halter cruzado y largo midi que la diseñadora propone junto a otra prenda, los manguitos abullonados Sofía. Una opción ideal para tener dos looks en uno.

Con detalles de tendencia

Para que un vestido de novia perdure ajeno al paso del tiempo no es necesario apostar por un diseño sencillo, sin apenas adornos, también es posible optar por una prenda con detalles de tendencia. Solo es necesario que haya un equilibrio entre estos y el resto del look. Eso es algo que domina Tamara Falcó. La marquesa de Griñón es experta en elegir estilismos en los que detalles como las mangas abullonadas (le gusta elegirlas para sus vestidos de invitada) conviven con siluetas o patrones más clásicos con los que logra mezclas equilibradas y muy favorecedoras.

