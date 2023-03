La rutina de Nuria Roca que no soporta Juan del Val La presentadora y el escritor llevan 24 años juntos, trabajan codo con codo, pero no siempre su relación es tan idílica como parece

Nuria Roca y Juan del Val llevan más de veinte años casados, pero como sucede en cualquier pareja de enamorados hay cosas que no soportan el uno del otro. El escirtor y periodista, conocido por la audiencia sección por su sección 'El polémico' en El Hormiguero, ha confesado en el programa presentado por su esposa, La Roca, en la Sexta, una de las cosas que no puede aguantar de su mujer y que repite semana tras semana.

Este pasado domingo con motivo del Día de la Desconexión Digital se habló de la muchas horas al día que pasan tanto la presentadora como el resto de colaboradores haciendo uso del móvil, ya que para muchos es una herramienta imprescindible incluso para trabajar. Quedó de manifiesto entonces que él quizá sí puede ser un ejemplo a seguir, aunque no precisamente su esposa que pasa una media de más de cuatro horas y media al día conectada a este dispositivo.

Sin embargo, esto no es lo que le inquieta a Juan del Val, sino el hecho de que cada día minutos antes de comenzar el programa, Nuria Roca se ponga a hacerse selfies con todo el equipo, incluido él que es colaborador del espacio. "Lo que no puedo soportar ya es ese momento, antes de empezar, sobre y 25, cuando dice Nuria: 'Vamos a hacer un selfie'. Y nos coloca en 16 posiciones distintas [lo escenifica] y nos tira 100 fotos". Un ritual que ha tomado ya por costumbre y que a él le pone especialmente nervioso. Incluso algunos de sus compañeros aseguran que se queda ella las fotos y no las comparte. "Solo sube en los que sale bien ella", dicen, a lo que aludida responde:“Es verdad que solo me miro yo. Si luego tenéis la suerte de que aparecéis bien, pues fenomenal", bromea con su habitual sentido del humor.

Pero al igual que Juan del Val tiene este tipo de reproches hacia su esposa, no se olvida de mostrar sus sentimientos y piropearla de vez en cuando, como ocurrió cuando vio una foto de ella de hace 20 años entrevistando a Goyo Jiménez. "¡Qué guapa eres!", dijo al verla Cada programa de La Roca genera situaciones cotidianas y divertidas entre esta pareja que comparte su día a día dentro y fuera de la televisión. Parte de ello es el secreto de que sigan tan enamorados como el primer día. Recientemente llegaron a preguntar en directo a Nuria Roca si había sido siempre fel a Juan del Val, a lo que ella no tuvo inconveniente en responder, y también en otro de los programas Del Val llegó a cuestionar por qué su suegro no le dejó bailar el vals con Nuria el día de su boda.

Como estas existen infinidad anécdotas entre esta pareja que lleva unida 24 años, tienen tres hijos en común y el secreto de su éxito se basa en el amor, la confianza y la admiración. "Nosotros llevamos media vida juntos, nos gusta estar juntos, nos gusta trabajar juntos y te diría, en resumen, que nos gusta hacerlo todo juntos. También tengo mi vida aparte, pero lo pasamos muy bien juntos, nos admiramos y nos gustamos, que creo que es lo más difícil cuando llevas tantos años", confesó en ¡HOLA!