Marc Bartra declara su amor a Jessica Goicoechea

La relación de Marc Bartra, de 32 años, y Jessica Goicoechea, de 26, salió a la luz el pasado verano, después de que él se separara de Melissa Jiménez y ella rompiera con Arón Pipper. Aunque la catalana intentó desviar la atención de los medios desmintiendo dicho romance con un rotundo "es todo mentira, no estoy con nadie y estoy sola y encantada", el paso del tiempo terminó por confirmar su noviazgo y ahora hablan con total naturalidad sobre sus sentimientos. El último en hacerlo ha sido el futbolista. "Ella. Me hace feliz y hacerlo en esta época de mi vida tiene aún más valor. Su manera de ser y sus valores superan mil veces lo bonita que es por fuera", ha escrito junto a esta foto. La 'influencer', sorprendida por la declaración pública de su chico, ha respondido así: "Tú me superas con creces".

El defensa del Trabzonspor, de la Superliga de Turquía, está viviendo una etapa muy dulce junto a Jessica. A pesar de sus complicadas agendas, ambos intentan pasar el mayor tiempo posible juntos. La pareja intenta disfruta de su día a día con los tres hijos que Bartra tuvo durante su matrimonio (Abril, Gala y Max) y Mümü, la mascota de la 'influencer', un perro de raza pomerania, de pequeño tamaño y caracter alegre.

La 'influencer' coincidió ayer en un evento con Victoria de Marichalar y deslumbró con su llamativo look y espectacular figura. Jessica no hizo declaraciones sobre su relación, pero no puede estar más feliz con el futbolista. Prueba de ello son las reflexiones que comparte en sus redes sociales. "Cuando fluimos estamos disfrutando y el tiempo nos pasa volando", escribe.

Con quien no se sentía feliz era con su anterior novio, River Viiperi, con quien estuvo saliendo tres años, de 2017 a 2020. Su ruptura estuvo marcada por la detención del modelo, acusado de un presunto delito de lesiones contra la 'influencer'. "Todo el mundo habla del último suceso, que fue cuando llegó a las manos, pero hay mucho, muchísimo por detrás. Hay un maltrato psicológico que para mí fue lo peor de lo peor, mucho peor que el físico, hasta ese punto", confesó la catalana en el espacio que el creador tiene en Youtube en el que colabora con Somos Estupendas, una plataforma de salud mental y bienestar emocional. Finalmente, Viiperi quedó en libertad con cargos tras negarse a declarar en el juzgado de violencia contra la mujer y que Jessica no declarara contra él.

