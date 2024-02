Jessica Goicoechea zanja los rumores sobre el inicio de su relación con Marc Bartra

La relación de Marc Bartra, de 33 años, y Jessica Goicoechea, de 27, salió a la luz el pasado verano, después de que él se separara de Melissa Jiménez y ella rompiera con Arón Pipper. Aunque la catalana intentó desviar la atención de los medios desmintiendo dicho romance con un rotundo "es todo mentira, no estoy con nadie y estoy sola y encantada", el paso del tiempo terminó por confirmar su noviazgo y ahora hablan con total naturalidad sobre sus sentimientos. La última en hacerlo ha sido la 'influencer' en el podcast La Futura. La presentadora del espacio le ha preguntado cuánto tiempo llevaban juntos y su respuesta ha sido: "¿Qué buena pregunta? Casi dos años, me va a matar, tampoco sé desde cuando lo puedo empezar a contar porque claro, desde que nos conocimos… Nos conocimos, pero no empezamos nada serio hasta después de un tiempo. Entonces no sé”, ha declarado entre risas. “Hubo bastante atracción desde el principio. Además, me encanta que no nos conociéramos por redes sociales. Me gusta contar que nos conocimos en un concierto”, ha añadido.

Estas declaraciones han generado un enorme revuelo. Al no especificar cuándo comenzó exactamente su historia de amor, muchos se han preguntado si fue antes o después de la separación matrimonial de Bartra y la periodista Melissa Jiménez. Para frenar estas especulaciones, Jessica ha emitido el siguiente comunicado:

No me gusta tener que dar explicaciones de más, pero dadas las últimas noticias en prensa me veo en la obligación de aclarar varios puntos.

- Mi relación con mi actual pareja se inició cuando los dos estábamos solteros. Y libres de conocernos.

- Jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio y menos habiendo hijos de por medio. Me parece una falta de respeto (no solo a mí, porque un salseo de mi persona me crea indiferencia a estas alturas) que se especule de algo así, habiendo niños de por medio (solo por no mencionar una fecha exacta).

- Para ser todavía más exacta: 1 año y 6 meses desde que nos conocimos y un año desde que se formalizó. Espero que quede aclarado y me parece nefasto que medios que deberían informar se dediquen a especular y mentir para tener más clicks y views.

Cabe recordar que Bartra y Jiménez se separaron a a principios de noviembre de 2021 tras ocho años juntos, cinco de ellos como matrimonio, y tres hijos en común, Gala, Abril y Max. Según pudo saber ¡HOLA!, el motivo de su ruptura no fueron terceras personas sino un desgaste en la relación.

- Las imágenes que confirman que Jessica Goicoechea ya es una más en la familia de Marc Bartra

El futbolista del Betis no puede ser más feliz al lado de Jessica. "Su manera de ser y sus valores superan mil veces lo bonita que es por fuera", ha dicho en alguna ocasión. Además, se siente muy orgulloso de ella y de su intervención en el podcast La Futura. "Tan auténtica, con tanta personalidad, muy clara con tus ideas y valores, madura, valiente, inteligente, tan segura de ti misma… eres un ORGULLO de mujer. Te quiero", ha publicado en sus redes sociales. La 'influencer', por su parte, ha asegurado que está muy enamorada de Marc y no descarta ampliar la familia. "Dentro de diez años me gustaría estar con mucha paz mental, con amor, salud y puestos a pedir... con dinero. También con algún hijo, sí, como mucho uno, pero para eso me queda muchísimo, necesito hacer muchas cosas con mi vida antes de tener un bebé".