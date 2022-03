El beso que confirma la relación de Jessica Goicoechea y Arón Piper

Los rumores que relacionaban a Jessica Goicoechea y Arón Piper comenzaron a sonar con fuerza el año pasado, aunque no fue hasta este mes de agosto cuando la ya confirmada pareja compartió su primera imagen juntos. Una fotografía con la que sus fans dieron por hecho su noviazgo, pese a que ninguno de los dos se pronunció al respecto, fieles a la discreción que caracteriza a la modelo y al actor. Ahora y con motivo del 25 cumpleaños de la influencer, ha sido una de las instantáneas de la fiesta la que ha dejado ver a Jessica Goicoechea y Arón Piper dándose un apasionado beso que es la prueba definitiva de su romance.

Sonrientes, acariciándose la cara con dulzura y en blanco y negro, así es la primera fotografía que muestra a Jessica Goicoechea y Arón Piper dando rienda suelta a su amor. Ha sido Albert Mullor, uno de los invitados al evento, quien ha hecho pública la imagen, ya que, tanto el perfil del actor como el del la modelo permanecen prácticamente libres de cualquier rastro que les relacione sentimentalmente.

Para muchos de los seguidores de ambos, número que en el caso del protagonista de Élite asciende a los 14 millones frente al más de millón y medio de Jessica Goicoechea, no cabe duda de que la pareja lleva compartiendo su vida desde 2020. Justo después de que la modelo terminase su relación de forma tormentosa y entre líos judiciales con River Viiperi, ex de Paris Hilton con quien salía desde 2017. La influencer le denunció por una agresión, razón por la que el modelo terminó detenido aunque, finalmente, se decretó su libertad con cargos. Por su parte, al actor y también cantante Arón Piper no se le ha conocido ninguna pareja formal hasta la fecha más allá de su supuesto noviazgo con Jessica Goicoechea.

Una fiesta de cumpleaños en la que hubo disfraces, drag queens, influencers y en la que el beso no ha sido lo único que ha llamado la atención de los fans de Jessica Goicoechea. Más allá de su vida amorosa, el espectacular vestido que la modelo lució durante la noche ha dejado sin palabras. Se trata de un diseño en negro, totalmente explosivo y firmado por Ze García que combinaba una parte superior totalmente minimalista con una falda de tubo larga. Un estilismo que acompañó por un peinado a base de trencitas que tampoco ha pasado desapercibido.

