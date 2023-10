Marc Bartra y Jessica Goicoechea dan un paso más en su relación tras superar su última crisis

Rabiosamente guapos, triunfadores y enamorados. No hay duda de que el futbolista Marc Bartra, de 32 años, y la influencer Jessica Goicoechea, de 26, son una de las parejas más atractivas de nuestro panorama nacional y una de las que más suspiros levanta a su paso. Juntos desde hace más de un año- fue en junio de 2022 cuando se conoció su relación-, la pareja se había resistido a posar junta en una alfombra roja, hasta ahora que ambos han decidido romper sus prejuicios y gritar a los cuatro vientos su amor.

Bien cogidos de la mano o agarrados por la cintura, los dos tortolitos han puesto fin con este esperado posado a todos los rumores de crisis que planeaba sobre sus cabezas después de que el pasado mes de julio dejaran de seguirse en las redes sociales, algo interpretado hoy en día como que algo no marcha del todo bien, pero que en este caso parece que fue sacado de contexto pues ambos reaparecieron días después en las playas de Huelva como si nada hubiera pasado.

Distanciamientos, crisis o rupturas aparte, lo que está claro es que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos. Jessica se ha convertido para Bartra en uno de sus mejores apoyos ahora que el jugador tiene que pasar por quirófano debido a "una lesión parcial” en el tendón de Aquiles de su pierna derecha mientras que él se ha convertido en su mayor fan y en su acompañante más incondicional.

De esta manera, el futbolista acompañó anoche a su chica en la segunda edición de los premios 'Forbes Best Content Creators 2023', y no puedo por menos que mostrar lo orgullosos que estaba de ella cuando ésta se alzó con el galardón de 'Best Entrepreneur Content Creator'.

A pesar de dedicarse a dos mundos completamente diferentes y haber llevado vidas muy dispares, pues Marc Bartra es padre de tres hijas junto a su ex Melissa Jiménez mientras que Jessica no tiene hijos, la pareja parece haberse compaginado muy bien y haber burlado compromisos, distancia y rumores.