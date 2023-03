El desgarrador testimonio de Jessica Goicoechea al recordar su anterior relación: 'El maltrato psicológico fue peor que el físico'

Tres años han pasado desde que Jessica Goicoechea y River Viiperi rompieron su relación sentimental, una separación marcada por la polémica detención del modelo a raíz de las heridas que le provocó a la influencer en un incidente doméstico. Aquel doloroso episodio, en el que el maniquí obtuvo la libertad provisional por un delito de lesiones después de pasar a disposición del juzgado de guardia de violencia machista en Barcelona, marcó para siempre a la catalana. Ahora, la joven de 26 años se ha sincerado sobre aquel duro episodio en una entrevista que ha concedido a Luc Loren, amigo y compañero de profesión.

VER GALERÍA

Jessica, que en la actualidad atraviesa un gran momento laboral y personal por el que se siente muy agradecida y afortunada, ha contado cómo vivió aquel instante tan difícil. Pese a que se considera una persona muy poco rencorosa y ha tratado de dejar en el pasado todo el dolor que le han causado como mecanismo de autodefensa, ha reconocido que no guarda ningún recuerdo bonito con River, "aunque seguramente lo hubo, porque sino no hubiera empezado nada" con él, pero el peso del dolor de aquella época es absoluto. "Todo el mundo habla del último suceso, que fue cuando llegó a las manos, pero hay mucho, muchísimo por detrás. Hay un maltrato psicológico que para mí fue lo peor de lo peor, mucho peor que el físico, hasta ese punto", ha expresado en el espacio que el creador tiene en Youtube en el que colabora con Somos Estupendas, una plataforma de salud mental y bienestar emocional.

Aunque aquello fue tan mediático por la cantidad de personas que seguían a la catalana en su perfil social, que hoy son cerca de dos millones, ella no quería que todo trascendiera como lo hizo: "Es algo que yo no quería compartir, algo que sabían mis familiares más cercanos y mis amistades más cercanas y, la verdad, me pilló totalmente por sorpresa", ha confesado sobre las imágenes que terminaron filtrándose sin su consentimiento.

VER GALERÍA

Durante la charla, Jessica ha revelado que su historia con River era "puro postureo", hasta el punto de que él compartía sus mejores posados y "vendía" un amor idílico en los peores momentos de su romance, algo que ya entonces le parecía lamentable y chocante. También ha hecho referencia a las discusiones que tenían de forma frecuente y los daños psicológicos que le generó el círculo tóxico en el que estuvo envuelta durante dos años y medio: "Fue lo que más me mató".

Rememorando sus inicios como pareja, Jessica ha mencionado que al principio veía pequeños gestos que hacían saltar sus alarmas, pero los iba dejando pasar porque no les daba la importancia que tenían. Aunque ella era plenamente consciente de que estaba anulada, manipulada y tenía gran dependencia emocional, "salir de ahí" se convirtió en un complicado reto: "Me sentía mala persona si le dejaba, pero estando con él era hiper infeliz".

VER GALERÍA

Jessica ha contado que puso el punto y final a su vínculo con el maniquí cuando este llegó a las manos y tras verse en situaciones tan duras como desmayos sin motivo aparente y encarar varios episodios de pánico y ansiedad a raíz de gestos que le hacían sentir minúscula. También ha lamentado no haber puesto una denuncia en el momento de la sonada agresión física, pues tardó unas semanas en hacerlo por su estado de shock y por miedo a lo que le pudiera pasar. "Yo no quería tomar una decisión tan importante en ese momento", ha dicho, al tiempo que ha subrayado la importancia de denunciar una vez "digerido" lo sucedido.

El golpe le llegó por partida doble cuando River decidió negar, a través de un comunicado, todas las informaciones que habían trascendido y la versión de Jessica, acusándola públicamente de mentir. Fue ahí cuando decidió abandonar la pena que sentía y utilizar el vídeo que grabó durante el incidente para probar su versión.

VER GALERÍA

Su relación con Marc Bartra le ha devuelto la ilusión

Aunque admite que este doloroso episodio le ha dejado secuelas, Jessica, que en el presente prefiere no pensar en el tema, tiene claro que no va a permitir que afecten a su relación actual con Marc Bartra, "una persona que no se lo merece": "Sé muy bien separar pasado y presente", ha dicho la creadora de contenido, que a finales del pasado año confirmó su historia de amor con el defensa del Trabzonspor de la Superliga de Turquía. Después de todo, tal y como ha concluido, lo que valora es estar con alguien bueno, sano y que quiera mucho y bien, en definitiva, "un hombre".

El increíble baile (con tomas falsas incluidas) de Marc Bartra y Jessica Goicoechea