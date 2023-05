La actriz y escritora Nuria Gago recuerda lo difícil que fue perder a su madre con tan solo 11 años

La actriz y escritora Nuria Gago perdió a su madre cuando tenía 11 años. En aquel momento, su mundo se vino abajo. "Hubo un terremoto, una hecatombe y todo lo conocido desapareció", ha contado en una sincera publicación. Se quedó "desubicada, desolada" y conoció lo que era "la angustia, el miedo y la indefensión". Pese a ello, continuó en pie y decidió "no abandonar bajo las piedras ni la alegría, ni la confianza, ni la esperanza, ni las ganas de aprender, ni las ganas de reír, ni de viajar, ni de querer, ni de abrazar, ni de soñar…". Hoy se siente muy orgullosa de esa niña "tan pequeña, tan valiente, tan fuerte, tan grande, tan bonita y tan alucinante" que hizo de ella la mujer que es hoy.

La madre de Nuria Gago falleció muy joven, con 38 años, víctima de un cáncer de mamá. "Se llamaba Isabel y, pese a que tengo una excelente memoria, soy incapaz de recordar ni la fecha de su muerte ni de su cumpleaños. Pero de ella sí, sí, que me acuerdo: imágenes, los olores, su voz, lo que me cuentan y… lo que me invento", ha explicado la inolvidable actriz de Hospital Central una entrevista concedida a La Vanguardia. En esta charla habla de lo difícil que ha sido crecer sin madre. “Fue una amputación. La infancia se acaba. Mientras tus amigas se preguntan qué van a merendar, tú te preguntas: ¿Por qué? ¿Por qué?”.

La intérprete catalana, que ahora tiene 43 años, se refugió en su abuela materna tras la pérdida. "Teníamos un vínculo enorme pero, después de aquello, aún más", ha recordado en la citada publicación. Además, encontró un gran apoyo en su tía paterna, quién, a día de hoy, sigue siendo una pieza clave en su vida. "El primer verano, mi padre me mandó a su casa, en Menorca. Ella tenía cuatro hijos, jardín, perros… Empecé a ir todos los años".

Nuria Gago, que ganó el Premio Azorín de Novela en 2018 con Quiéreme siempre, lamenta que en aquella época tuviera que gestionar sola, sin terapia psicológica, un duelo tan terrible, algo impensable en la actualidad. Perder a su madre de manera precoz le hizo comprender la fragilidad de la vida y luchar por sus sueños. "Si alguna cosa me provocó la muerte de mi madre fue tener la conciencia que no se sabe hasta cuándo estaremos aquí y que, como mínimo, tenía que intentar ser actriz. Lo hice con todas mis fuerzas", ha manifestado.