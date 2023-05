¡Vuelven los 'Power Ranger' originales! Así han cambiado sus actores 30 años después de su estreno

Después de tres décadas, los Power Rangers están de vuelta. Tras su debut en agosto de 1993, los superhéroes cautivaron a la audiencia y se ganaron su cariño del público. Los seis amigos transpasaron la pantalla con sus grandes aventuras y luchas. Ahora, los nostálgicos pueden volver a disfrutar de ellos. Con motivo de su 30 aniversario se ha estrenado: Power Rangers: ayer, hoy y siempre. Sus actores principales vuelven a enfundarse en sus trajes para luchar contra el mal, pero ¿qué ha sido de ellos estos años?

En el material de 55 minutos estrenado el pasado miércoles 19 de abril en Netflix, se aprecia el regreso de los famosos Power Rangers, interpretados por David Yost como Billy (Ranger Azul), Steve Cardenas es Rocky DeSantos, el Ranger rojo como Jason Lee Scott (Ranger Rojo), Walter Jones como Zack (Ranger Negro) y Catherine Sutherland como Kat (Ranger Rosa). También estarán presentes Barbara Goodson, quien interpretó a la villana Rita Repulsa, y Richard Horvitz, el encargado de dar vida al asistente robot de Zordon, Alpha 5. Al reparto se suma una joven Charlie Kersh como Ranger Amarillo, que es una de las novedades de este programa especial, ya que hasta ahora no había aparecido en la franquicia.

Las ausencias más doloras para los fans de los Power Ranger son las de Thuy Trang (Trin Ranger Amarilla) que falleció con solo 27 años en septiembre de 2001. La actriz murió en un aparatoso accidente de tráfico, tras perder el control de su vehículo en la carretera de San Francisco. Otro de los actores que no aparece en esta nueva entrega es Jason David Frank (Tommy Oliver, el Ranger verde), ya que falleció el pasado 19 de noviembre de 2022 a los 49 años. Por último, Austin St. John (Jason Lee Scott, el Ranger Rojo) no protagonizará esta nueva secuela porque fue arrestrado por cometer supuestamente un fraude relacionado con un préstamo gubernamental.

Desde su estreno en 1993, la vida de los actores principales ha cambiado y mucho incluso algunos se marcharon de la serie y fueron sustituidos por otros intérpretes. David Yost, que encarnaba a Billy (Ranger azul) permaneció en la serie de 1993 a 1996 porque según él "sufría acoso" por parte de sus compañeros. Su trabajo artista finalizó a la vez que su papel como Power Ranger, ya que decidió centrarse en la producción y se convirtió en productor de numerosas series y películas. Yost ha vuelto a la interpretación para volver a vestirse de azul y es uno de las actores que está en esta nueva entrega.

Los fans de estos luchadores podrán disfrutar también del primer Ranger Negro, Walter Emanuel Jones que interpretó a Zack. Su papel, pese a ser uno de los primeros, fue el que menos duró, ya que fue despedido en la segunda temporada en medio de disputas por temas contractuales. La verdad es que no tuvo una gran carrera tras esa interpretación, y muchos de sus papeles han sido de extra Llegó a hacer de zombi en House of the Dead 2 y participó en Backyard Dogs. Tras eso ha trabajado de profesor de baile y coreógrafo, además de como bailarín para los cruceros de placer Princess Cruises.

El Ranger rojo fue interpretado por Austin St. John que se metió en el papel de Jason Lee Scott, primer Ranger rojo, durante dos temporadas. En la tercera le sucedió Steve Cardenas, experto karateka de ascendencia mexicana, y es quien vuelve como Ranger con pleno derecho en Ayer, hoy y siempre. Desde que finalizó la serie se ha dedicado a la música y a las artes marciales. Por último, Catherine Sutherland vuelve como Kat Hillard, ya que se convirtió en la Ranger rosa en la tercera temporada. Tras finalizar la trama en el 2000, protagonizó La celda de Tarsem Singh junto a Jennifer Lopez.

Historia y trama de Los Power Ranger

Han pasado 30 años desde que Zordon reuniera a los Power Rangers para enfrentarse a diferentes villanos, entre ellos Rita Repulsa. En esta ocasión, la generación que empezó todo regresa para enfrentarse a un villano del pasado. La primera versión de este programa nació en 1993 como una reversión de la producción japonesa Super Sentai Series. El nombre original fue Mighty Morphin Power Rangers y su éxito dio para tres temporadas y media. Luego hubo más adaptaciones como Power Rangers en el espacio; Power Rangers, fuerza del tiempo; Power Rangers, fuerza salvaje; Power Rangers, tormenta ninja; y Power Rangers: super patrulla delta.

