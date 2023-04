Jota Peleteiro y su novia presumen de amor en su último viaje tras el primer posado de Jessica Bueno y Pablo Marqués

Jota Peleteiro y Jessica Bueno sonríen de nuevo, pero por separado. Desde que la pareja rompiese el pasado noviembre, cada uno ha rehecho su vida. En el caso del exfutbolista, Miriam Gurutze ha sido la persona que le ha robado el corazón y con la que sigue afianzando su relación; mientras que la modelo lo ha hecho con el empresario e ingeniero industrial Pablo Marqués, con el que acaba de oficializar su amor en la Feria de Sevilla.

Las imágenes de Jessica Bueno, radiante y feliz en su nueva etapa junto a Pablo Marqués

Tanto el uno como el otro han tomado caminos muy diferentes y aun así, todavía hay algo que comparten y que lo harán por el resto de sus vidas, los hijos: Jota Jr. y Alejandro -de cuatro y un año respectivamente-. Ambos se han tenido que repartir este puente de mayo y el pequeño se ha ido con su madre y el mayor con su padre. Jota Peleteiro ha hecho las maletas y ha viajado hasta París para disfrutar del parque temático de Disney junto a su novia.

Jota Peleteiro y Miriam Ruiz posan radiantes y felices tras dar un importante paso en su relación: 'Sumamos'

Con ellos ha ido uno de los hijos que tiene en común con Jessica, Jota Jr, y la hija de Miriam. Los cuatro están disfrutando de unos días de descanso y desconexión. En las imágenes que han compartido los dos en sus perfiles públicos se puede apreciar lo bien que lo están pasando con los pequeños. Además, Jota ha subido un posado junto a su pareja con el Castillo de la Bella Durmiente de fondo, creando una preciosa estampa para recordar.

La pareja va dando pasos de gigante en la relación y no paran de gritar su amor a los cuatro vientos. Tan solo hace unos días, además de compartir su tiempo con Miriam Gurutze, Jota Peleteiro disfrutaba también de la compañía de sus hijos, quienes ya conocen a la novia de su padre.

No te pierdas el divertido plan en familia de Jessica Bueno rodeados de aves rapaces y caballos

Jessica Bueno presume de hijos

Mientras Jota Peleteiro y Miriam Gurutze derrochan amor y pasión en Disneyland Paris, Jessica Bueno está disfrutando con dos de sus hijos, Francisco -fruto de su relación con Kiko Rivera- y el pequeño Alejandro, después de unos días en la Feria de Sevilla. La modelo ha asistido con Alejandro a animar a su hermano mayor en un partido de fútbol.

En unas imágenes publicadas por la ex del Dj se aprecia también lo bien que se llevan los dos hermanitos y lo mucho que quiere Francisco a su madre. Tanto que no se puede despegar de ella: "Si hace falta voy al fin del mundo así caminando. Sus abrazos son un chute de energía que invade mi corazón", escribía la modelo, en un vídeo en el que su hijo mayor no dejaba de abrazarla.

Jessica Bueno se vuelca en sus hijos y comparte una sentida reflexión tras el tenso episodio con su exmarido

Además, la sevillana está encantada con su nueva pareja, Pablo Marqués, a quien le ha dedicado unas preciosas palabras en su perfil público: "Ahí, donde no sea necesario pedirlo; donde no tengas que cambiar para encajar y donde el interés se note. Ahí, donde te consideren una bonita obra de arte; donde te quieran tal y como eres; donde valga la pena quedarse para vibrar fuerte y arriesgarlo todo", un mensaje cargado de mucho amor por el ingeniero.