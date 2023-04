La romántica declaración de Loreto Sesma a su prometido, Guillermo Bárcenas, en pleno recital

Loading the player...

Tras cinco años de relación, Guillermo Bárcenas, vocalista de Taburete, se casará con la poeta y periodista Loreto Sesma este verano, tal y como anunció en primicia ¡HOLA!. Pondrán así el broche de oro, bastante discreto, aunque no tienen miedo a gritar su amor a los cuatro vientos. Eso es exactamente lo que ha ocurrido durante un recital de Loreto. Ante su público, pronunció algunas palabras sobre su boda: "A estas alturas de la vida no puedo comprometerme con una persona ni querer como quiero a esa persona con la que me voy a casar sin antes decirme 'sí, quiero' a mí misma", afirmó, hablando sobre la importancia de no olvidar sus propias pasiones. Pero lo mejor estaba aun por llegar, cuando subió a su chico al escenario y comenzó entre ellos un romántico intercambio de declaraciones en forma de música y poesía. Dale al play y no te lo pierdas.

