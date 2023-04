La razón por la que el hermano de Sofia Richie no fue a su boda

La boda de Sofia Richie, que tuvo como escenario los magníficos rincones de la Costa Azul, reunió no solo a las familias de los novios sino a un grupo de amigos que quiso brindar por la felicidad del matrimonio. En las fotos de familia que transcendieron del gran día no se vio sin embargo a Miles, el segundo hijo que tuvo Lionel Richie con Diane Alexander, su segunda esposa de la que se separó en 2004. Una notable ausencia que fue destacada por los seguidores de la modelo y diseñadora que en seguida se preguntaron los motivos que habían llevado al joven de 28 años a no acompañar a los suyos en una ocasión tan significativa. Ni siquiera compartió en sus perfiles imágenes del enlace, aunque el músico no es muy activo en este sentido pues no ha hecho ninguna publicación desde hace cerca de un año.

Los mejores momentos de la boda de Sofia Richie: del beso entre fuegos artificiales al baile con su padre

Fueron tantas las especulaciones que el representante de los hermanos despejó el misterio en declaraciones a TMZ. Según explicó Miles empezó a encontrarse mal el día anterior a la ceremonia por lo que decidió hacerse un test de coronavirus. La prueba dio positivo por lo que decidió no asistir al evento. La misma fuente aseguró que a Sofia “le habría encantado tener a su hermano en la boda”, pero que comprendió los motivos que le llevaron a perdérsela. Tanto Nicole como Sofia han compartido en alguna ocasión imágenes con Miles, por ejemplo en 2020 con ocasión de su cumpleaños.

Sofia Richie, de 24 años, y el productor musical Elliot Grainge, de 30, se dieron el sí en el lujoso Hotel du Cap-Eden-Roc, un lugar que visitan frecuentemente las estrellas y que decoró su escalinata con preciosas flores blancas, el mismo color que se utilizó para los adornos del interior. En esta escalinata se captaron no solo las imágenes más románticas de la pareja, sino los gestos de Lionel Richie con su hija. Cogidos del brazo bajaron los escalones para hacerse las fotos con los invitados y se pudo ver al intérprete besando la frente de su hija.

La novia estaba preciosa con un vestido de Chanel con escote halter y cuajado de lentejuelas bordadas, con falda de silueta A modificada, que se adaptaba con suavidad al cuerpo de la novia. Junto a ella sus padres, su hermana Nicole (hija adoptiva de Lionel Richie), que fue con su marido Joel Madden, y el hermano de este, Benji, que acudió junto a su mujer Cameron Diaz y su hija Raddix, que se convirtió en una de las tiernas protagonistas del gran día. Entre las amigas de la novia estuvieron las influencers Charlotte Bickley y Tania Shroff, la también modelo Talita von Furstenberg y la socialité Paris Hilton.