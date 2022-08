El posado sin precedentes de las hermanas Nicole y Sofia Richie ante un reto de moda

A sus 22 años, Sofia Richie se ha convertido en una modelo de éxitos. Hija del cantante y actor Lionel Richie, comenzó a trabajar en el mundo de la moda a los 14 y pronto no solo llegaron publicidades sino también desfiles tras subirse por primera vez a una pasarela en 2016. Sin embargo, la ahijada del icono del pop Michael Jackson que protagonizó una sonada ruptura en 2020 con el excuñado de las hermanas Kardashian, Scott Disick, sorprende con un trabajo sin precedentes. Y es que por primera vez posa con su hermana, Nicole, en una campaña de temporada. Una novedad a la que acompaña otro hito, pues ambas debutan juntas como diseñadoras de las propuestas que muestran.

Las hermanas, unidas ante un proyecto que ha sido todo un reto

Sin duda, ha sido un reto llegar a conseguir sacar a la luz este proyecto de moda, pues nació en cuarentena y ante las adversidades que surgieron debido a la distancia social que no les permitió reunirse físicamente. No obstante, finalmente, han logrado sacar a luz esta colección cápsula para la primavera de 2021 bajo el sello de House of Harlow 1960, firma lanzada en 2008 por Nicole Richie, y que puede adquirirse a través de la plataforma multimarca Revolve desde ayer, lunes 10 de mayo.

“El mundo estaba realmente tranquilo el año pasado, y solo estábamos hablando de nuestras esperanzas y sueños individuales y de lo que queríamos hacer y hacer. Fue un verdadero desafío y estábamos lidiando con retrasos en los envíos. Es una verdadera lección sobre cómo mantener un negocio en marcha en un momento de verdadera quietud. Y creo que para mí, creativamente, también fue tener que hacer una pausa y realmente asegurarme de que todo lo que estaba publicando en el mundo era algo que sentía que le gustaría al mundo ... que cada pieza tenía un propósito y un significado", ha comentado Nicole Ritchie a WWD. Además, ha precisado que, y conectando con el objetivo que ha lanzado a Chiara Ferragni convertise en nueva embajadora de Bvlgari, la participación de su hermana, Sofia, ha sido clave para captar a un público más joven con ideas de "estilo callejero y piezas más personalizadas". Por su parte esta, ha mostrado toda su emoción ante sus seguidore recogiendo imágenes de la campaña y un significativo mensaje: "¡Nuestro bebé en cuarentena finalmente está aquí! Muy emocionada, nuestra colaboración House os Harlow 1960 finalmente está disponible. TE AMO Nicole Richie, esto es tan especial🦋 Revolve".