De Antonia Dell'Atte a Arturo Valls... todos se rinden ante Carlos Alcaraz

En poco más de un año, Carlos Alcaraz, "Carlitos", como le gusta que lo llamen, ha pasado de ser una gran promesa a convertirse en toda una leyenda. Su maestría con la raqueta, su habilidad para adelantarse a su rival y su talento natural han llevado al tenista murciano a ganar, por segundo año consecutivo, el Torneo Conde de Godó tras vencer al griego Stéfanos Tsitsipas, a quien no le quedó más remedio que rendirse ante la autoridad del murciano.

A sus 19 años, cumplirá 20 el próximo 5 de mayo, Carlitos, no solo se hizo grande en la pista, sino también en la grada, donde fue aclamado, vitoreado y aplaudido por decenas de aficionados, entre los que se encontraban los padres de Gerard Piqué, Joan Piqué y de Montserrat Bernabéu, exsuegros de Shakira y quienes tras la retirada de su hijo han cambiado los campos de fútbol por las pistas de tenis.

Recientemente, la madre del futbolista concedía su primera entrevista pública tras la separación de su hijo y la marcha de sus dos nietos a Miami, y lo hacía acudiendo al programa 'Col·lapse' de la cadena catalana ‘TV-3’, donde pidió expresamente no ser preguntaba por asuntos personales, ya que no hizo ningún tipo de mención directa sobre su exnuera, aunque sí hizo referencia a ella de manera indirecta. "Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu", aseguraba la madre de Gerard, quien es especialista en lesiones medulares y cerebrales, así como codirectora de la Fundació Institut Guttmann, dedicado a brindar tratamiento y rehabilitación a pacientes con lesiones en la espina dorsal.

Quien tampoco quiso perderse esta nueva de gesta Carlos Alcaraz, quien terminó dándose un baño en una piscina junto a todos los recogepelotas, síntoma de que no ha perdido esa ilusión que tanto le caracteriza en cada una de sus victorias, fue Antonia Dell’Atte quien gran asidua a este torneo no dudaba en hacer las maletas y poner rumbo a Barcelona acompañada de su gran amigo Carlos Martorell.

Arturo Valls fue otro de los que se lo pasó en grande con la victoria del murciano a quien calificó de ‘vulcaniano’ a la vez que, con el humor que le caracteriza pedía ‘Tsitsipas para el corazón partio’ del griego. El presentador, que recientemente daba a conocer el motivo de la cancelación de su programa ‘Ahora caigo’ argumentando que fue un acuerdo consensuado con Atresmedia quien prefería dejar el espacio en la cima antes de que se acabara muriendo de éxito, coincidió en el torneo con la cantante Ana Mena, a la que saludó muy cariñoso.

La cantante malagueña, en plena gira de su nuevo disco 'Bellodrama', aprovechó su concierto en la sala Razzmatazz de la ciudad condal, para darse un baño de masas, hacer turismo por Barcelona y disfrutar de la victoria de Alcaraz, a quien no dudó en felicitar por su hazaña en las redes sociales. “Felicidades, Carlitos” escribió la artista junto a un vídeo del tenista subiendo a recoger su trofeo.

Ahora, Carlos Alcaraz pone rumbo a Madrid donde parte como uno de los grandes favoritos para alzarse con el Mutua Madrid Open 2023, un torneo que le allanaría el camino hacia el número uno y que le daría la confianza necesaria para arrasar en Roma y brillar en Roland Garros. Pero como dice el Cholo Simeone hay que vivir ‘partido a partido’.