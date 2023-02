Arturo Valls peresentará 'That's my Jam España', basado en el formato del norteamericano Jimmy Fallon El cómico ha asegurado que está deseando pasarlo en grande con los amigos que van a ir al concurso

Arturo Valls, que tiene pendiente de estreno la tercera temporada de Mask singer: adivina quién canta en Antena 3, tiene un nuevo proyecto como presentador en Movistar+. El cómico será el encargado de ponerse al frente de That’s My Jam España, la adaptación del programa musical de la cadena estadounidense NBC con celebrities de Jimmy Fallon. "Presentar y coproducir un formato que me gusta como espectador, me produce una tremenda ilusión y una gran responsabilidad. Estoy deseando pasarlo en grande con todos los amigos que van a venir a jugar al programa, y una banda en directo que es un sueño, espero que ese buen rollo traspase la pantalla", ha escrito el también actor en sus perfiles sociales para anunciar que conducirá el espacio de la plataforma de pago.

Producido por Movistar Plus+ en colaboración con LaCoproductora, la productora Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (UTAS), That’s My Jam España plantea un gran espectáculo donde dos equipos formados por invitados, rostros conocidos del panorama de la canción en España, que compiten a través de emocionantes pruebas en las que demuestran sus habilidades musicales. En Estados Unidos, la primera temporada (en la que han participado Kelly Clarkson, Ariana Grande, John Legend, Taraji P. Henson, Kate Hudson o Bebe Rexh) del formato alcanzó en más de 250 millones de visionados en su emisión lineal en plataformas digitales y su segunda temporada se estrenará en NBC el próximo 7 de marzo.

La versión española es la sexta adaptación internacional de este concurso, que también se está produciendo y grabando por NBC Universal Formats en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Mongolia. El formato, que está inspirado en los juegos más populares de Tonight Show, presenta a los equipos participantes de cada uno de sus programas el poder donar el premio a una organización benéfica de su elección después de haber superado varios juegos, incluido una batalla de Lip Sync, y actuaciones musicales basados ​​en preguntas, canciones y bailes de todo tipo.

Jorge Pezzi, director general de LaCoproductora, ha explicado en un comunicado que la versión española de That’s My Jam "reunirá a los personajes más representativos de todos los ámbitos para llenar la pantalla de música, juegos y risas a raudales, un formato creado por Fallon pero con sabor español". "Estamos muy contentos de contar en Movistar Plus+ con uno de los formatos de entretenimiento más importantes del mundo. Un gran show que aúna música y humor y en el que Arturo Valls luce su extraordinario talento para divertirnos", ha añadido Ángel Ayllón, gerente de Entretenimiento de la cadena.