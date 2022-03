El motivo por el que César Sarachu no está en la película de 'Camera Café' Estrenada el 25 de marzo, el filme reúne a casi todo el elenco original

La película de Camera Café llegó a los cines el pasado 25 de marzo, una cinta basada en la mítica serie de humor que marcó época en Telecinco durante cuatro temporadas. Trece años después, la mayoría de los actores protagonistas de la ficción original han vuelto a repetir en el filme pero, los espectadores que han podido disfrutar ya de ella en la gran pantalla, han echado de menos a uno de los personajes más carismáticos y divertidos: Bernardo, interpretado por César Sarachu. Aunque muchos puedan creer que es un spoiler decir que el intérprete no forma parte del elenco, lo cierto es que en las promos, en el tráiler y en los pósters promocionales han mostrado que este personaje ha fallecido y sus cenizas se encuentran en una urna. "Nos dolió un montón no contar con él porque es un personaje mítico. Y, por circunstancias, hasta el último momento lo estuvimos intentando, pero no pudo ser", ha dicho Arturo Valls, productor y protagonista del proyecto, a Fórmula TV.

Lo cierto es que César Sarachu continúa dedicándose a la interpretación, pero lejos de España. El actor, que viene a nuestro país muy a menudo, vive en Suecia, motivo por el cual no ha podido participar en Camera Café. La película, ya que se encuentra en plena gira teatral con una de sus funciones. Eso sí, para alegría de sus fans, además de que su rostro aparezca en la urna con cenizas, su personaje no ha desaparecido totalmente: su voz en off puede escucharse mientras mantiene conversaciones con Cañizares (Esperanza Pedreño), la que fue su compañera de oficina y con quien matuvo una relación amorosa bastante extraña.

Pero... si de verdad eres fan de César y tienes buen oído para reconocer voces, lo cierto es que podrás descubrir fácilmente el 'engaño'. Aunque en un principio parece que el intérprete sí que ha participado poniendo su voz, realmente tampoco se trata de él, ya que el mitador y cómico Raúl Pérez es el responsable de que el personaje tenga su particular vuelta al universo de esta alocada empresa en la que Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y demás se enfrentan a una crisis que está a punto de hundir la compañía, una oficina en la que nada ha cambiado y es como si no hubiera pasado el tiempo.

A los personajes míticos que interpretan también Carlos Chamarro, Carolina Cerezuela, Ana Milán, Álex O'Dogherty o Marta Belenguer se han incorporado Javier Botet, Ingrid García-Jonsson y Manuel Galiana, este último en sustitución de Luis Varela como el director de la empresa. Pero aún hay más, los espectadores también se van a sorprender con cameos tan divertidos como el del youtuber Ibai Llanos, la cantante Karina o el dúo musical Andy & Lucas. ¡No hay que perdérsela!

