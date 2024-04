Sacha Baron Cohen e Isla Fisher se separan después de 13 años de matrimonio y tres hijos

La historia de amor de Sacha Baron Cohen e Isla Fisher ha llegado a su fin después de trece años de matrimonio y tres hijos en común que son su absoluta prioridad y por los que prometen mantenerse unidos para siempre. Han sido ellos mismos los encargados de compartir la noticia mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales en el que han dado todos los detalles de su separación, que se produjo ya en 2023 y habían mantenido hasta ahora en secreto.

"Después de un largo partido de tenis de más de veinte años, por fin dejamos las raquetas. En 2023 presentamos conjuntamente la solicitud para poner fin a nuestro matrimonio", se puede leer en la primera parte del texto. "Siempre hemos priorizado nuestra privacidad, y hemos estado trabajando en silencio en este cambio. Compartimos para siempre nuestra devoción y amor por nuestros hijos. Agradecemos sinceramente que respeten el deseo de privacidad de nuestra familia", finaliza el comunicado compartido a la vez por la expareja en sus perfiles personales, donde han mostrado una divertida foto de los dos disfrazados de tenistas.

Los actores se conocieron en 2001 en una fiesta en Sidney (Australia) cuando su carrera aún no era conocida internacionalmente gracias a títulos como Borat (en el caso de Sacha) y Scooby-Doo (en el caso de Isla). Esa misma noche el ganador de dos Globos de Oro tuvo claro que había encontrado a la mujer de su vida. "Lo supe al instante. No sé si ella lo hizo". Era divertidísima. Estábamos en una fiesta muy ostentosa y ella y yo congeniamos por burlarnos de los demás", contaba en una entrevista con The New York Times, donde explicaba que nunca se han considerado estrellas de Hollywood de primer nivel.

Desde que comenzaron a salir, la discreción ha marcado a la pareja, que en contadas ocasiones habla acerca de su vida detrás de las cámaras. "Me pone nerviosa hablar de ello porque siento que, al no tener mi relación en el ámbito público y no haber hablado de nuestro matrimonio públicamente, se ha mantenido como algo privado y valioso para mí", explicaba la artista en The Australian Women 's Weekly. Sí quiso compartir una cualidad clave que ambos comparten: "La capacidad de encontrar el humor en la crudeza de la vida siempre va a crear conexión".

Su boda secreta y una mudanza a Australia

En 2004 se comprometieron y antes de pasar por el altar, la intérprete de El gran Gatsby se convirtió al judaísmo, religión que profesa Sacha. Su enlace llegó tiempo después, concretamente el 15 de marzo de 2010. Celebraron su boda en París en completo secreto, rodeados de sus allegados. Consiguieron pasar desapercibidos a pesar de ser dos personas conocidas internacionalmente porque el padre del actor fingió que era un popular chef que cumplía 70 años y que la fiesta era en su honor.

Cuando se convirtieron en marido y mujer ya habían dado el paso de formar una familia. En octubre de 2007 había nacido su hija Olive, a la que convirtieron en hermana mayor en agosto de 2010 con la llegada al mundo de Elula. En marzo de 2015 llegó el pequeño de la casa, Montgomery. Durante la crisis sanitaria se mudaron a Australia, donde creció Isla y donde sus hijos han estado viviendo hasta que en 2022 regresaron a Estados Unidos para poder compaginar sus proyectos profesionales con la vida personal.