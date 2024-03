Rebel Wilson y Sacha Baron Cohen, enfrentados por el libro de memorias de la actriz

El libro de memorias de Rebel Wilson, Rebel Rising, que saldrá a la venta el próximo 2 de abril, está causando un gran revuelo. ¿El motivo? En uno de los capítulos, la actriz, de 44 años, habla de una muy mala experiencia que tuvo con un compañero de profesión en el set de rodaje. Un actor con el que otros rostros conocidos del mundo de la interpretación ya le habían recomendado no trabajar.

La razón por la que Rebel Wilson no podía perder peso y lucía 35 kilos más que ahora

En la biografía no aparece el nombre concreto de este compañero. Sin embargo, la intérprete de Pitch Perfect ha denunciado que ha recibido amenazas e intentos de boicot, tanto del lanzamiento como del proceso de promoción, por parte de esta persona. Cansada de esta delicada situación, la humorista ha decidido revelar su identidad: Sacha Baron Cohen, con quién coincidió en el largometraje Agente contrainteligente, una comedia dirigida por Louis Leterriere que llegó a las salas de cine en 2016 y que actualmente se puede ver en Prime Vídeo.

Rebel Wilson anuncia que ha sido madre: descubre la primera foto y el nombre del bebé

“No seré acosada ni silenciada por abogados caros ni por relaciones públicas. Esta persona me ha querido amedrentar y está intentado que la prensa no hable sobre mi libro. Yo también he contratado un especialista en crisis y tengo abogados. El libro saldrá y todos vais a saber la verdad”, ha explicado Rebel Wilson a través de sus perfiles públicos.

¡Rebel Wilson se casa! Así ha sido la romántica pedida de mano a su novia Ramona Agruma

Hay que destacar que durante una entrevista en el programa de radio Kylie and Jackie de 2014, la actriz ya confesó que se había sentido incómoda trabajando junto a la estrella de Ali G. “Era algo escandaloso. Teníamos el mismo agente en Estados Unidos y siempre le decía, ‘voy a llamarle para contarle lo mucho que me estás acosando’”.

Rebel Wilson lanza un mensaje esperanzador y muy emotivo al compartir esta fotografía con Djokovic

El actor, por su parte, ha emitido un comunicado a través de un portavoz para defenderse de estas graves acusaciones. “Si bien apreciamos la importancia de hablar, se puede demostrar que estás afirmaciones son falsas. Tenemos muchas pruebas y detalles, incluyendo documentos, filmaciones y relatos de testigos que estuvieron presentes antes, durante y después de la producción de la película”.

¿Quién es Sacha Baron Cohen?

Sacha Baron Cohen nació en Londres hace ya 52 años. Entre sus trabajos más conocidos en la gran pantalla se encuentran la saga de películas Borat, El Dictador y Bruno. De la misma manera, ha sido protagonista de series de televisión tan populares como El Espía y Da Ali G Show. En lo referido a su esfera personal, con la que suele ser muy discreto, el intérprete está casado desde hace más de una década con la también actriz Isla Fisher, madre de sus tres hijos, Olive, Elula y Montgomery.

Rebel Wilson, secuestrada a punta de pistola en Mozambique