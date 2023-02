¡Rebel Wilson se casa! Así ha sido la romántica pedida de mano a su novia Ramona Agruma

Rebel Wilson y su novia, la empresaria y diseñadora Ramona Agruma, se casan. Así lo ha anunciado la actriz, que el próximo 2 de marzo soplará las velas de su 43 cumpleaños, junto a varias imágenes de la romántica pedida de mano que ha compartido en su perfil social, donde suma más de once millones de fans. "¡Dijimos 'SÍ'!, ha expresado bajo las instantáneas en las que ambas aparecen radiantes, luciendo el mismo jersey y presumiendo de anillo de Tiffany & Co.

La intérprete australiana y su pareja, con quien confirmó su relación sentimental en junio del pasado año asegurando que "pensé que estaba buscando un príncipe de Disney y realmente lo que necesitaba todo este tiempo era una princesa Disney", no podían elegir para este gran día otro lugar que no fuera precisamente ese, un set frente al castillo de Disneyland. "¡Gracias a la joyería Tiffany & Co. por el impresionante anillo y al increíble equipo de Disneyland por hacer posible esta mágica sorpresa!", ha apuntado, visiblemente emocionada, la protagonista de Perfect Pitch.

Ataviadas con el mismo suéter de rayas blancas y rosas con el bordado de un corazón en el que se puede leer la palabra 'love' y con una imborrable sonrisa en sus rostros, ambas se han fotografiado con la joya, tanto antes de que la actriz se la entregara a Ramona, como ya una vez en su dedo anular. Besos, complicidad e incluso pétalos volando sobre ellas han sido los protagonistas de esta jornada cargada de romanticismo que supone un nuevo paso en su historia de amor.

Las futuras esposas parecen estar viviendo el cuento de hadas que siempre soñaron, al que el pasado mes de noviembre se unía su bebé, Royce Lillian, la primera hija de Wilson. Su llegada fue una auténtica bendición, pues ya en 2019 la actriz se sometió a un tratamiento para preservar óvulos y en el último año había perdido hasta 30 kilos por recomendación médica para tratar de aumentar su fertilidad. "No puedo siquiera describir el amor que siento por ella, ¡es un milagro precioso! Estoy para siempre agradecida a todas las personas que han estado involucradas (sabéis quiénes sois), esto ha sido el resultado de años... y en particular quiero dar las gracias a la maravillosa mujer que la ha gestado y ha dado a luz con tal elegancia y cariño", dijo entonces.

Este anuncio de compromiso llega ocho meses después de gritar al mundo su romance, tiempo más que suficiente para darse cuenta de que son el gran amor de sus vidas, pero la noticia no ha sido tan bien recibida por el círculo cercano de la modista. "La familia de Ramona no ha sido tan tolerante como la mía después de confirmar que estábamos juntas", ha contado Wilson en el podcast Life Uncut, donde también ha hablado de la dificultad para su novia de hacer pública la primicia al tratarse de una persona que era anónima: "Es muy triste ver lo que pasó con su familia. Con suerte, espero cambien su actitud sobre algunas cosas", ha concluido.

La actriz y Ramona, que vive en Los Ángeles y es dueña de una marca de ropa sostenible, han compartido con sus seguidores los instantes previos al 'sí, quiero' y la emoción que les ha invadido después. Antes de arrodillarse, la intérprete, que en el pasado salió con el actor y productor Mickey Gooch Jr y con el empresario Jacob Busch, ha disfrutado de un desayuno de churros con chocolate en compañía de su futura mujer. Aunque en ese momento ya tenía todo atado, también ha hecho partícipe a su comunidad de los días anteriores, en los que estuvo en la tienda de Tiffany & Co. eligiendo la sortija para Ramona.

Como era de esperar, los mensajes de enhorabuena y celebración no han tardado en llegar y personalidades como Rosie O'Donnel, Paris Hilton, Matt Lanter, Caleb Marshall o Emily Hampshire han reaccionado a la buena nueva.