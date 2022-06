Rebel Wilson presenta por sorpresa a su novia: 'Lo que necesitaba era una princesa Disney'

Rebel Wilson está enamorada. Ha sido la propia actriz quien ha compartido la feliz noticia a través de sus perfiles sociales. Una publicación en la que mostraba una fotografía junto a la diseñadora Ramona Agruma a la que cogía cariñosamente del brazo sin poder borrar la sonrisa de su rostro. "Pensaba que estaba buscando un príncipe Disney, pero realmente lo que necesitaba todo este tiempo era una princesa Disney", han sido las palabras con las que la protagonista de Perfect Pitch ha gritado a los cuatro vientos el amor que siente. A pesar de esta es su primera aparición pública, las dos mujeres llevan meses conociéndose y Ramona se encuentra perfectamente integrada en el círculo más cercano de la intérprete. "Rebel está en un magnífico momento nunca la había visto tan feliz", ha explicado un amigo íntimo a la revista People.

VER GALERÍA

Rebel Wilson, ¿enamorado de este tenista australiano?

Ramona vive en Los Ángeles y es dueña de una marca de ropa sostenible. Aunque todavía no han trascendido muchos detalles sobre cómo surgió la chispa entre ellas, todo apunta a que ambas se mueven en ambientes parecidos y tienen conocidos en común que las presentaron. Tras un tiempo de intercambio de mensajes y llamadas telefónicas, decidieron dar un paso más allá y pasar a ser compañeras de vida. Un tiempo en el que han disfrutado de planes como partidos de béisbol o vacaciones en la playa. Incluso han llegado a posar juntas en la alfombra roja de la fiesta que se celebró tras la ceremonia de los Oscar pasando completamente desapercibidas para los fotógrafos que pensaban que simplemente era una amiga de la artista.

VER GALERÍA

A sus 42 años, la actriz está viviendo una época de su vida llena de cambios. Una nueva etapa que no solo se refleja en el plano sentimental, sino también en su físico. En los últimos meses la artista australiana ha perdido más de 30 kilos, una estilizada figura que no duda en lucir siempre que es posible. Pero esta nueva imagen no está motivada por razones estéticas, sino que ha sido una recomendación médica para poder aumentar su fertilidad. Lo que apunta a que está buscando ser mamá en un futuro muy cercano y, quien sabe, si formar una familia con su novia. De la misma manera, ha explicado que piensa que es un buen momento para intentar encajar en papeles más serios en la industria cinematográfica.

VER GALERÍA

Tras perder 30 kilos, Rebel Wilson comparte su entrenamiento 'alto secreto'

De lo que no cabe duda es que ella es la reina indiscutible de la comedia. Así lo demuestra su último proyecto, Vuelta al insti. Una producción de Netflix en la que se pone en la piel de una popular animadora que, tras estar 20 años en coma inducido, retoma sus estudios secundarios buscando recuperar el tiempo perdido. Esta situación provocará numerosas situaciones irreverentes para la protagonista que tiene que entender cómo los adolescentes han cambiado en las dos décadas que ha pasado dormida y adaptarse a las nuevas tendencias para volver a ser la reina de los pasillos del colegio. Un largometraje que promete risas combinadas con grandes dosis de nostalgia de la década de los 90 en las que incluso se puede ver a Rebel Wilson caracterizada como Britney Spears.