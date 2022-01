Rebel Wilson, ¿enamorada de este tenista australiano?

En este momento me estoy tomando un descanso, trato de ver si sucede de manera natural o a través de amigos". Así hablaba Rebel Wilson hace unos meses al preguntarle si estaba teniendo citas. La actriz australiana terminó su relación con el empresario Jacob Busch el pasado mes de marzo y, desde entonces, no ha vuelto a tener pareja. "Actualmente estoy soltera", dijo hace unas semanas a la revista People, asegurando que "todavía no he conocido a mi media naranja pero no pierdo la esperanza". Pues bien, el deseo de Rebel podría haberse cumplido, ya que todo apunta a que su corazón está ocupado.

El 'culpable' de que haya recuperado la ilusión en el amor podría ser el tenista Matt Reid, que también es australiano. El pasado 8 de diciembre posaron juntos por primera vez en una alfombra roja durante la gala de los Premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión (AACTA), que se celebraron en la Ópera de Sídney. Les vimos muy cómplices y sonrientes, luciendo su imagen más elegante. Matt se decantó por una chaqueta de color blanco, pajarita y pantalones oscuros, mientras que Rebel presumió de nueva figura con un ajustado vestido bordado de Balmain y zapatos de tacón, además de su larga melena rubia ondulada.

"Noche de premios en los AACTA con este equipo tan increíble", escribió el deportista en sus redes sociales, donde compartió varias imágenes en las que salía con la actriz y también con otra pareja de amigos, formada por Sam Kennedy y Brittany Hockley. "Fuego", respondió Rebel Wilson, que publicó las mismas fotos en su perfil. Al verlas, sus fans le dedicaron muchos piropos y mensajes cariñosos: "¡Estás increíble!", "Irradias felicidad", "Me alegro por ti", "Hacéis una pareja preciosa", "¡Me encanta tu vestido! Te queda genial"...

Rebel, de 41 años, y Matt, de 31, podrían formar la nueva pareja sorpresa del momento. El deportista nació en Sydney el 17 de julio de 1990, aunque ha vivido en Galston (Nueva Gales del Sur) durante la mayor parte de su vida. Comenzó a jugar al tenis cuando era un niño y, tras mucho trabajo y esfuerzo, se convirtió en jugador profesional en 2009, cuando tenía 19 años. Reid, que actualmente ocupa el puesto 85º de dobles de la clasificación de la ATP, está muy unido a su familia. Su madre, Tracy, trabaja en el sector inmobiliario, mientras que su padre, Angus, es paisajista. Tiene una hermana gemela, Ellen, y dos hermanos pequeños, Nick y Grace, con los que suele publicar muchas fotos en sus redes.

