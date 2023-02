La razón por la que Rebel Wilson no podía perder peso y lucía 35 kilos más que ahora La actriz, de 42 años, tenía estipulado por contrato que no podía perder ni ganar más de cuatro kilos y medio durante los cinco años que duró la saga musical 'Dando la nota'

Por increíble que parezca a veces interpretar a un personaje de ficción impide a los actores poder llevar una vida saludable. Esto es lo que le sucedió en su día a Renée Zellweger con su papel en Briget Jones o lo que ha ocurrido a Rebel Wilson, la estrella de Pitch Perfect -cuyo título en español es Dando la nota-, que durante cinco años interpretó el papel de Patricia Fat Amy y esta razón le impidió perder peso. En uno de los capítulos del podcast Call Her Daddy se ha sincerado sobre esta y otras razones por las que la intérprete, de 42 años, no pudo llevar una vida sana hasta que la saga musical no terminó.

Un lustro duró el periodo en el que la actriz tuvo que lucir una apariencia de la amiga gordita en este filme que le dio tantas alegrías en taquilla, pero también algunos quebraderos de cabeza. "No podía perder mucho peso, porque estaba en los contratos para esa película", explica Wilson "Creo que decía que no podía perder ni ganar más de 4,5 kilos. Tenía que mantenerme en el peso que figuraba en tu contrato".

El rechazo de Hollywood por su pérdida de peso

Pese a estas severas clausulas hubo un momento en el que la actriz quiso llevar una vida más saludable para huir de los estereotipos de "esa amiga gorda y divertida" que aparece en los tres filmes y que siguió interpretando en otras películas como La boda de mi mejor amiga o Mejor... solteras. "Me encanta hacer esos papeles, me encantan esos personajes, pero quería hacer más cosas y sentí que siendo una chica grande estaba más encasillada".

Tal y como contó en una entrevista en la BBC, su cambio de imagen no fue bien recibido por parte de su sector. "Recibí mucho rechazo de mi propio equipo, aquí en Hollywood, cuando dije: 'Está bien, voy aconcentrarme esa año en la salud. Siento que realmente voy a transformarme físicamente y cambiar mi vida'". La respuesta de sus managers no le sorprendió. "¿Por qué? ¿Por qué querrías hacer eso?", le dijeron, sin entender el porqué de aquella decisión si estaba ganando millones de dólares siendo la gordita graciosa.

Su deseo de ser madre hizo hizo que comenzara a llevar una vida sana

Cumplidos los 40, Rebel Wilson se reunió con un médico especializado en tratamientos de fertilidad y le aconsejó que comenzara a tomar hábitos más saludables si quería algún día quedarse embarazada. Y ahí comenzo su increíble transformación, llegó a perder 35 kilos gracias a un sencillo pero efectivo tratamiento: andar una hora diaria, seguir una dieta equilibrada. y cambiar de hábitos. A ello se sumó su sorprendente relación con la diseñadora Ramona Agruma, después de haber tenido relaciones romanticas con el empresario Jacob Busch, con quien rompió a principios de 2021, o el actor y productor Mickey Gooch Jr en 2015. Su familia aceptó la relación, en cambio la de su pareja no recibió esta relación con agrado. Meses después de hacer oficial su relación, Rebel Wilson ha anunciado que ha sido madre de una niña, Royce Lillian, que vino al mundo a través de un vientre de alquiler.