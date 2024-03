Muere Michael Culver a los 85 años, conocido como Capitán Lorth Needa en la saga de 'Star Wars'

Michael Culver, conocido por su personaje Lorth Needa en El Imperio contraataca, ha fallecido a los 85 años según informaron los agentes del artista, quienes confirman que la triste noticia se produjo el martes 27 de febrero tras una larga enfermedad no especificada: "Nos entristece confirmar el fallecimiento de nuestro amigo y cliente Michael Culver. Deja una carrera que abarca más de 50 años con papeles notables en Sherlock Holmes, Secret Army y, por supuesto, una de las más memorables escenas de muerte de la saga Star Wars".

El representante del actor a través de un comunicado con la agencia Alliance Agents, ha asegurado que fue un "honor y un orgullo" haber trabajado y permanecido al lado de la leyenda del séptimo arte durante la última década. Una noticia muy triste que golpea fuertemente a los fieles seguidores de la saga de Star Wars, ya que el intérprete británico protagonizó uno de los momentos más icónicos de la serie cinematográfica cuando era asesinado por el villano Darth Vader, tal como su agente ha recordado.

Tras ese triste anuncio, las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y apoyo a la familia. Además, los fanáticos de la saga han rememorado su escena más estelar interpretando al capitán Needa, que a pesar de no ser uno de los protagonistas de las películas del director George Lucas, es recordado con mucho cariño por conversiterse en un 'capitán de corbeta' del crucero clase Carrack de la flota de la Armada de la República durante las memorables guerras Clon y la Armada Imperial durante la Guerra Civil Galáctica.

Culver nació el 16 de junio de 1938 en Hampstead, Londres, y estaba considerado como un intérprete de estilo clásico. Tras más de 50 años dedicados a la interpretación y más concretamente al teatro, a principios de la década de los 2000 decidió apartarse de los focos y centrarse en su faceta en el activismo político. Sus primeros pinitos sobre el escenario fue tras estudiar en la Academia de Arte Dramático de Londres con el Dundee Repertory Theatre, donde apareció en 35 obras a lo largo de un período de dos años.

Pero eso no es todo, el actor británico participó en diferentes películas como Desde Rusia con amor (1963) y Operación trueno (1965). También hizo sus pinitos en series de televisión como The retourn of Sherlock Holmes (1984) y Armchair Thriller en los 70. Su última aparición fue en Servants' Quarters de 2016. Tal y como ha destacado su agente, "nunca fue una estrella como Michael Caine, pero todo lo que hizo nunca fue menos que excelente". Pero sin duda, el papel por el que será recordado es el de Capitán Lorth Needa, quien fallece a manos de Darth Vader que utiliza la telequinesis para estrangularlo y acabar con él después de que el capitán Needa dejara escapar en una batalla al Halcón Milenario de Han Solo.

