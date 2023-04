Belinda, ¿enamorada de nuevo tras la polémica con Christian Nodal?

Belinda, que puede presumir de contar con una amplia y exitosa carrera no solo como actriz si no también como cantante, vive una de las mejores etapas de su vida con Gonzalo Hevia, su nuevo novio tras la polémica ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal. Desde el pasado noviembre la cantante ha vuelto a abrirse al amor al empresario de tecnología, que además es nieto de los fundadores de las tiendas Palacio de Hierro en México, a pesar de que a finales de año concedió una entrevista al programa televisivo Ventaneando donde dejó claro que no estaba enamorada, aunque sí rodeada de personas con las que mantenía lazos de amistad. "Tengo muchos amigos, de hecho también Rasec, que es quien me hace el pelo, que es mi amigo, que está aquí justo (no es mi novio)…", dijo durante su charla con el citado medio, donde pidió a los fotógrafos que dirigieran su foco hacia otro lado.

Así es Belinda, la actriz de 'Bienvenidos a Edén' que nació en Madrid y arrasa en México desde hace más de 20 años

A pesar de que hace algunos meses Belinda negó haber iniciado un romance con Gonzalo, el programa Venga la Alegría ha asegurado que la artista y el empresario sí están juntos. La cantante, que se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, siempre ha sido muy celosa de su intimidad y ha preferido mantener al margen su vida privada: "Yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública, yo prefiero mantenerlo así, es lo mejor, lo más sano y la salud mental, emocional es básica y en este momento estoy así muy bien…", ha dicho con toda sinceridad, refiriéndose al bienestar que trae consigo no hablar sobre sus relaciones. Eso sí, Hevia ha escrito algunos mensajes en sus perfiles sociales que han dejado claro que tienen una buena relación: "Si siguen inventando chismes de Beli me les voy a aparecer en la noche. Hablo en serio, no es broma".

El pasado mayo de 2022 Christian Nodal, ex de la cantante, reavivó de nuevo la polémica con Belinda sacando a la luz unas conversaciones privadas de la pareja que tuvieron lugar en febrero de 2022, pocos días antes de anunciar su ruptura a través de un comunicado. En las fotos que compartió el compositor mexicano de los mensajes que se enviaron mutuamente entonces, la intérprete de Lo siento le escribía pidiéndole dinero para ir al dentista y le reclamaba cantidades enviadas por sus padres. Eso sí, el exnovio de la artista sorprendió a todos sus seguidores mostrándose indignado y molesto, recordando tajante que quiere dejar atrás las habladurías y acusando a otros de estar queriendo reavivarla en todo momento.

Christian Nodal carga contra Belinda Peregrin y la madre de la cantante sale en su defensa

Después de las palabras de Christian, la madre de Belinda le constestó saliendo en defensa de su hija: "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron", dijo la matriarcaa a diferencia de la cantante, que tras la ruptura volvió a España para retomar su carrera y siempre se ha mantenido al margen de toda la polémica.