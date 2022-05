Christian Nodal carga contra Belinda Peregrin y la madre de la cantante sale en su defensa

Christian Nodal ha reavivado de nuevo la polémica con Belinda Preregrin sacando a la luz unas conversaciones privadas de la pareja que tuvieron lugar el pasado mes de febrero, pocos días antes de anunciar su ruptura a través de un comunicado. En las fotos que ha compartido el compositor mexicano de los mensajes que se enviaron mutuamente entonces, la cantante le escribía pidiéndole dinero para ir al dentista y le reclamaba cantidades enviadas por sus padres.

El compositor ha sorprendido a todos mostrándose indignado y molesto, recordando tajante que quiere dejar atrás la polémica y acusando a otros de estar queriendo reavivarla. Sin dar nombres concretos, el intérprete de Botella tras botella escribe junto a las imágenes “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo?”. El cantante acusa a alguien que no nombra de no poner de su parte para calmar los ánimos entre ellos y apunta al dinero como causante de los problemas de la pareja.

Ha sido la madre de Belinda la que ha contestado al cantante, saliendo en defensa de su hija con estas contundentes palabras: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”. Belinda Schüll, ha querido significarse, también sin dar nombres. A diferencia de su hija, que tras la ruptura ha vuelto a España a retomar su carrera y desde la distancia, se está mostrando muy calmada, sin querer entrar a responder a su ex pareja.

Hace unos meses, durante la alfombra roja de los Premios Platino, presentando su nuevo proyecto en España, la serie Bienvenidos al Edén, la actriz hablaba de lo feliz que está con su recién estrenada soltería: “Este proyecto ha llegado a mi vida cuando menos lo esperaba porque era el que tenía que hacer. Cambié mi vida completamente. Ahora vivo en España y por lo menos durante todo este año voy a estar aquí, así que estoy súper contenta, agradecida con esta nueva etapa, creciendo y evolucionando". Quiere regresar a México, porque echa de menos a su familia pero aún no se pone fecha de vuelta.

La pareja se conoció en el programa La voz en agosto de 2020 y llegaron a comprometerse mostrando a todos sus seguidores un anillo valorado en tres millones de dólares en mayo de 2021. Sin embargo, el pasado mes de febrero, nueve meses después de anunciar su compromiso, todo acabó entre ellos con un escueto comunicado de Christian que decía así “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también". Sin embargo, incluso separados por la distancia, la polémica sigue persigueindo esta ruptura.