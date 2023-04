Julia, la mujer que asegura ser Madeleine McCann, ya ha recibido los resultados de las pruebas de ADN

Julia Faustyna, la joven polaca de 21 años que aseguraba ser Madeleine McCann, ya ha recibido los resultados de las pruebas de ADN que se realizó hace unos meses para conocer la verdad de sus orígenes. Según han revelado los test genéticos, Julia no tiene raíces británicas. De esta manera, se descarta que ella sea la pequeña inglesa que con tan solo tres años desapareció en el Algarve portugués mientras estaba de vacaciones con sus padres y sus hermanos.

En este informe también se especifica que Julia es polaca, con algo de herencia lituana y rusa. Así lo afirmaba desde un principio su familia, declarando que tenían fotografías de cuando era niña, así como su certificado de nacimiento y demás papeles que acreditan su identidad. Además, señalaban que Julia quería crear revuelo para empezar a ser 'famosa' y que era algo inestable porque no estaba siguiendo el tratamiento psiquiátrico que le había sido pautado.

Fia Johansson, médium y portavoz de Julia, ha querido defender a la joven tras conocerse los resultados. Porque asegura, que aunque no es Madeleine, Julia podría ser otra niña víctima de un secuestro. "La historia es mucho más complicada. No es alguien que simplemente quiera llamar la atención. Es algo en lo que ella creía firmemente y se ha puesto a llorar al pensar en su pasado. Sus padres no han sido sinceros con ella y se niegan a hacerse un test de ADN, algo que resolvería muchas de sus dudas".

Cabe recordar que en todo momento Julia ha defendido que no recuerda la mayor parte de su infancia. Así mismo, argumentaba que sufrió abusos físicos durante su niñez por parte de Peter Ney, un pedófilo alemán que también fue sospechoso durante la investigación que se llevó a cabo para encontrar a la hija de Kate y Gerry McCann.

El futuro de Julia Faustyna

Julia se había mudado a Estados Unidos tras recibir numerosas amenazas de muerte por redes sociales. Tras conocer que no es Madeleine la joven volverá a Polonia para reunirse de nuevo con su padre. "Le deseo la mejor de las suertes", confesaba Fia Johansson. Antes de partir de norteamérica, concederá una breve entrevista en la televisión.

Por el momento, los únicos que no han hablado públicamente sobre el testimonio de Julia han sido Gerry y Kate McCann, padres de Madeleine. Julia intentó ponerse en contacto con ellos para realizarse una prueba de ADN, algo que no era necesario porque, según apuntaban desde SOS Desaparecidos, "llevan desde el principio de la desaparición de su hija en las bases de datos a nivel mundial de personas desaparecidas".

