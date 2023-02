La familia de Julia Faustyna, la joven que dice ser Madeleine McCann, rompe su silencio Su entorno ha hablado a través de un comunicado en el que aclaran que no ofrecerán entrevistas

Más de una semana ha pasado desde la aparición de Julia Faustyna, la joven de nacionalidad polaca que afirma ser Madeleine McCann y cuyos rasgos físicos son muy similares, lo cual, sumado a otras premisas, ha suscitado cantidad de interrogantes en los últimos días. Ahora, en pleno desarrollo de su investigación personal por descubrir sus orígenes y dar respuestas a las incógnitas sobre su identidad, su familia ha roto el silencio. Lo ha hecho a través de un contundente comunicado emitido en la cuenta de Facebook de Zaginieni, una ONG dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas.

Tal y como han expresado desde su entorno, Julia estaría buscando protagonismo con su sorprendente testimonio y "ser famosa", ya que "siempre quiso ser popular": "Lo que está ocurriendo ahora le ha dado un millón de seguidores", han recordado en referencia al perfil social que abrió para defender su teoría y que ya acumula esa notable cifra de fans.

"Es obvio para nosotros como familia que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra. Tenemos recuerdos, tenemos fotos", han revelado, al tiempo que han afirmado poseer pruebas que atestiguan dicha afirmación, y no solo eso: según aseguran, la joven también dispone de todas esas instantáneas, pues "se las llevó de la casa familiar junto con su partida de nacimiento, y numerosas altas hospitalarias". Además de mencionar que Julia ha estado recibiendo diferentes tratamientos psicológicos y psiquiátricos y terapias que incluyen medicación, su círculo ha evidenciado la preocupación que les invade en estos momentos. "Tememos cómo soportará Julia lo inevitable. Internet no olvida y está claro que Julia no es Maddie. Estamos desolados por la situación", han agregado.

En estas declaraciones escritas, en las que dejan claro que no van a ofrecer entrevistas y que cualquier consulta que se les quiera hacer llegar ha de enviarse al Defensor del Pueblo de la Jefatura Provincial de la Policía de Wrocław, "que está llevando a cabo la investigación sobre Julia y a quien hemos proporcionado todas las pruebas documentales necesarias en este caso", han explicado también por qué la joven no vive en la casa familiar. Pese a que en su día intentaron detenerla y prevenir esta situación, Julia decidió abandonar el domicilio cuando alcanzó la mayoría de edad.

"Por el momento, aunque no se sabe si Julia es Madeleine o no, vamos a ayudar a Julia a descubrir quién es ella misma. Nadie lo sabrá hasta que todo esté hecho y esto puede tomar semanas o meses, así que sed pacientes, estad atentos y respetad a Julia", dijo hace dos días su portavoz Fia Johansson, que está ejerciendo un papel fundamental en la lucha de la joven que dice ser la niña que desapareció en 2007 cuando solo tenía 3 años en el Algarve Portugés. Por su parte, la protagonista considera que esta campaña ha sido la mejor manera que tenía para dar respuesta a todos los enigmas que se le plantean: "En mi corazón y en mi alma pienso que soy (Madeleine), pero en mi mente necesito una prueba de ADN para estar segura", ha subrayado.