La joven que afirma ser Madeleine McCann comparte nuevas informaciones sobre los resultados de las pruebas de ADN

El 'Caso McCann' ha vuelto al foco de la actualidad a raíz de la aparición de Julia Faustyna, una joven de nacionalidad polaca que dice ser Madeleine McCann y cuyos rasgos físicos son muy similares, lo cual, sumado a otras premisas, ha suscitado cantidad de interrogantes. Una semana exacta después de crearse el perfil social en el que defiende su teoría y donde ha emprendido una campaña personal en la que ha solicitado a las autoridades policiales de su país y del Reino Unido cotejar las muestras de ADN, ha compartido una novedad sobre este asunto: tendrá respuestas sobre su identidad en cuestión de semanas.

Pese a que en esta plataforma, en la que ha evidenciado su convicción de que es la misma niña desaparecida, ha revelado que Kate y Gerry, los padres de Madeleine, aceptaron realizarse las pruebas de ADN, lo cierto es que estos no han ofrecido ningún comunicado al respecto hasta la fecha. Aun así, Julia, de 21 años, y su portavoz Fia Johansson han anunciado que en unas semanas se resolverán muchas de las incógnitas que hoy sobrevuelan ese asunto. Lo han hecho durante un directo de Instagram, en el que han mantenido una conversación tras la que la representante ha concluido que "no se dirá nada a la gente hasta que haya una fecha confirmada", pues actualmente se encuentran en pleno desarrollo de la investigación.

"Por el momento, aunque no se sabe si Julia es Madeleine o no, vamos a ayudar a Julia a descubrir quién es ella misma. Nadie lo sabrá hasta que todo esté hecho y esto puede tomar semanas o meses, así que sed pacientes, estad atentos y respetad a Julia", ha agregado. Por su parte, Julia, que dice estar recibiendo ayuda psicológica y psiquiátrica, ha agradecido a quienes le han mostrado su apoyo, pues muchos de ellos han logrado emocionarla hasta hacerla llorar, ha reflexionado sobre el paso adelante que se ha atrevido a dar al hacer públicas sus sospechas y ha pedido respeto: "Creo que esta fue la mejor manera que pude hacer por mí misma, no me conocen personalmente, así que no me juzguen, por favor. En mi corazón y en mi alma pienso que soy (Madeleine), pero en mi mente necesito una prueba de ADN para estar segura".

Las dudas que plantea el testimonio de Julia Faustyna, la joven que dice ser Madeleine McCann

Por el momento Kate y Gerry McCann no han hablado públicamente sobre el testimonio de Julia y su última declaración data de inicios del mes de enero, cuando desearon un feliz y pacífico inicio de año. Aunque existe la posibilidad de que acepten realizarse dicha prueba de ADN al no tener "nada que perder", algunas asociaciones como SOS Desaparecidos aseguran que no haría falta llevar a cabo ese proceso porque el ADN de los progenitores "lleva desde el principio de la desaparición de su hija en bases de datos a nivel mundial de personas desaparecidas".

Además la Policía Metropolitana de Londres ha afirmado que tiene razones de peso para no considerar su declaración y, por tanto, no priorizar la realización del examen. El motivo no es otro que el hecho de que consideran que Madeleine habría perdido la vida el mismo día de su desaparición, y que, de no ser así, ahora tendría 19 años. Una teoría similar a la que ha ofrecido Francisco Marco, exdirector de Método 3, la agencia que los padres de la desaparecida contrataron en su día para intentar dar con su paradero: "Sin conocer en profundidad los detalles, no me cuadra. No creo que sea ella", ha dicho tajante.