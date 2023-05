La hermana menor de Madeleine McCann, Amelie, habla por primera vez a los 18 años

Han pasado 16 años desde que aquel imborrable 3 de mayo de 2007 Madeleine McCann, que por aquel entonces tenía tan solo 3 años, desapareciera de un apartamento de Praia da Luz (Portugal) donde se alojaba junto a sus padres y sus dos hermanos sin dejar ningún tipo de rastro. Sin perder la esperanza de encontrarla con vida, su familia y sus seres queridos, así como una gran cantidad de espontáneos, se reunían ayer en Rothley, el pueblo natal de la pequeña para llevar a cabo el tradicional homenaje con velas en conmemoración de la pequeña Maddie, sin embargo, en esta ocasión, el acto contó con una protagonista muy especial, su hermana menor, Amelie, de 18 años, quien habló por primera vez sobre esta terrible desaparición.

"Es bueno que todos estemos aquí juntos, pero es una ocasión triste" declaraba la joven, quien nos da una idea de cómo sería Maddie actualmente, pues este año la dulce niña rubia con una mancha en la pupila cumpliría 20 años. Pendiente en todo momento de sus padres, Kate y Gerry McCann, quien en esta ocasión prefirieron no hacer ningún tipo de declaraciones, Amelie solo se separó de ellos para encender una vela en honor de su hermana , con la que comparte sus profundos ojos azules y su melena rubia.

Reunidos en torno el Cenotafio, el monumento que honra a los caídos de Guerra y que se ha convertido también en el lugar de la pequeña Maddie, pues ahí siempre hay una lamparita iluminada en su honor, la familia se limitó a rezar junto a los presentes y a escuchar alguno de los poemas y plegarias dedicados a Madeleine.

Amelie, quien estuvo acompañada por su amiga Georgina, ya que su hermano gemelo Sean fue uno de los grandes ausentes, se mostró en ocasiones bastante meditativa aunque no dudó en repetir en voz alta alguno de los mantras creados en honor a su hermana y entre los que figuran frases como: "Nunca, nunca te rindas", "No dejes piedra sin remover", "No te olvides de mí" o "Todavía desaparecido, todavía extrañada".

Debido al hermetismo de los padres de la pequeña Maddie fue el tío de Kate McCann, madre de Madeleine, quien tomó la palabra después del evento diciendo: "Kate y Gerry están muy conmovidos por las numerosas personas que han acudido al acto de conmemoración”."Después de todos estos años, la gente todavía se reúne, algunos vienen cada año y otros son nuevos y estamos muy agradecidos" señalaba Brian Kennedy, de 84 años. "Dieciséis años sin alguien y aún sin saber dónde están es mucho tiempo. Incluso si fueran malas noticias, de alguna manera, nos daría un cierre a esta historia. Pero sin un cierre, todavía hay esperanza" añadía.