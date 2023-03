Lucía Rivera responde de forma clara al revuelo que han causado sus declaraciones sobre Eva González

Nunca pensó que sus palabras suscitarían tanto interés y generarían tanto revuelo mediático. Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, se ha sincerado en el libro Nada es lo que parece sobre algunos aspectos hasta ahora desconocidos de su vida. La modelo y ahora también escritora ha contado cómo ha sido su relación con Eva González, la exmujer de su padre, durante el tiempo que estuvo con el torero. "Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", confesó sobre lo difícil que fue para ella también encajar que su padre volviera a casarse.

Sus posturas fueron acercándose con la llegada de su hermano Cayetano, el hijo que tienen en común Eva y Cayetano, que ha cumplido ahora cinco años. "Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle", señaló en el libro. Pero ha tratado de recalcar que, pese a todo, siente que todos en su familia lo han hecho lo mejor posible. ''Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", admitió en el capítulo titulado Familia.

'He sido súper honesta'

Horas después de que salieran a la luz estas declaraciones, Lucía Rivera respondía a la agencia Europa Press diciendo que todo iba genial tras la buena acogida que había tenido su obra. En un primer instante contestaba riéndose al ser preguntada por las palabras por ella mencionadas en el libro sobre la presentadora. Pero de la risa pasó a un talante más serio al señalar que no entendía por qué siempre le preguntaban por las mismas cosas. "Lleváis desde los quince años haciéndome la misma pregunta", revelaba, tratando de dar por zajada la conversación y haciendo alusión a que todo estaba expuesto en el libro: "Si ya lo tenéis en el libro por qué me lo preguntáis". Y añadió: "No voy a explicar más, creo que he sido súper honesta y me he abierto muchísimo como para tener que dar explicaciones sobre lo honesta que he sido". Para concluir revela que "un libro es un contenido literario" y vuelve a poner enfasis en que en su familia "cada uno ha hecho lo mejor que ha podido".

