Así ha reaccionado Eva González a las duras palabras de Lucía Rivera sobre su relación

Eva González ha sido preguntada por las palabras que Lucía Rivera le ha dedicado en el libro autobiográfico que acaba de publicar. Entre las líneas del ejemplar, titulado Nada es lo que parece, la hija de Blanca Romero, que fue adoptada por Cayetano Rivera durante su matrimonio con la actriz asturiana, ha hablado como nunca antes de la televisiva sevillana, de 42 años. Unas palabras que se enmarcan en el capítulo Familia y que han sorprendido por su dureza, en las que relata cómo era el trato que tenía con la que en su día fue Miss España 2003 durante los años que vivió con el torero. "Al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", escribe la modelo de 24 años en su obra, en la que también ha reconocido que, a raíz del nacimiento de Cayetano, el hijo de cinco años que tienen en común Eva y Cayetano, sus posturas se acercaron. ''Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", narra Lucía. ¡Pulsa el play y no te pierdas la reacción de la presentadora de La Voz!

