Lucía Rivera prefiere no comentar las informaciones que apuntan a una ruptura con su novio

Lucía Rivera Romero, de 24 años, y el futbolista Ignacio Méndez-Navia Fernández, de la misma edad y natural de Luanco, Asturias, hicieron pública su relación sentimental el pasado mes de abril. Desde entonces la modelo y el jugador del Real Sporting de Gijón han vivido su romance con naturalidad y han hecho partícipes a sus seguidores de momentos tan especiales como su idílica escapada de Semana Santa al norte de España. Sin embargo, poco más de medio año después, ¿han puesto fin a su relación?. Puestos en contacto con ella, la modelo ha preferido no hacer ninguna declaración al tratarse de un asunto privado.

VER GALERÍA

Asegurando encontrarse bien, Lucía ha declinado confirmar o desmentir que haya roto con Nacho, tal y como publica la revista Semana. Durante los últimos meses las muestras de cariño que Lucía y el centrocampista se han dedicado a lo largo de los últimos meses evidenciaban una felicidad que la hija de Blanca Romero ha compartido también con sus seguidores. De hecho, la modelo llegó a presentar al asturiano a su familia, tal y como se podía comprobar en unas instantáneas que ella misma publicó de su novio junto a su hermano pequeño Martín, de 10 años. Ahora en su cuenta no hay ni rastro de las fotografías que se tomaron juntos, aunque todavía continúan siguiéndose mutuamente en sus perfiles sociales.

Lucía Rivera abre su corazón como nunca antes y dedica una emotiva carta a su padre biológico

VER GALERÍA

Lucía, que mantuvo una mediática relación sentimental de un año y medio con el piloto de Moto GP Marc Márquez, ha adoptado siempre una actitud moderada y prudente, evitando ofrecer declaraciones tanto sobre sus parejas como sobre sus padres, y no ha sido hasta este 2022 cuando ha decidido abrirse un poco más en este sentido. "Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan", confesaba durante el confinamiento tras su ruptura con Marc.

La salud mental es un tema que aborda sin tapujos y un asunto que trata de vigilar muy de cerca: "El cerebro es lo más importante en nuestro cuerpo, incluso hay estudios que certifican que, si nuestro cerebro está mal, no solo sufrimos nosotros, sufre nuestro cuerpo y también nuestro sistema inmunitario", ha expresado Lucía, que colabora como autora en el diario La Vanguardia, donde escribe reflexiones personales y vivencias relacionadas con este tema como los problemas de ansiedad y depresión que ha atravesado.

El abrazo que demuestra la buena relación entre Cayetana y Lucía Rivera