Mariló Montero, encantada con la boda de su ex, Carlos Herrera, y ya pensando en la de sus hijos La periodista, por su parte, no tiene intención de pasar por la vicaría y tampoco parece abierta a un nuevo amor

Han pasado casi 12 años desde que Mariló Montero y Carlos Herrera decidieran poner fin a su matrimonio. No obstante, el cariño sigue intacto y entre ellos existe una buena relación. "Somos una familia tan querida como unida", declaró la presentadora en la revista ¡HOLA!. Además, aseguró que para ella el locutor de radio "es, ha sido y será el hombre de mi vida", pues estuvieron dos décadas casados y tienen dos hijos en común, Alberto y Rocío. Como prueba de la fortaleza de esta relacion, la periodista navarra se ha pronunciado en cariñosos términos sobre la reciente boda de su ex con Pepa Gea, celebrada el pasado 5 de diciembre en Nueva York en la más estricta intimidad. "Imagínate, desde que nos divorciamos nos deseamos mutua felicidad y así está siendo. Felices todos porque él esté feliz", ha dicho a Europa Press.

VER GALERÍA

Mariló, por su parte, no tiene intención de pasar por el altar. "Yo no paso por vicaría ni de... no", ha declarado entre risas. De hecho, tampoco tiene ganas de enamorarse de nuevo. "Soy una mujer feliz, estoy muy contenta, estoy trabajando muy a gusto", ha señalado.

VER GALERÍA

Con lo que sí sueña es con la futura boda de sus hijos. "Me imagino que mis hijos algún día tendrán que emprender como los hijos de la mayoría", ha manifestado. "El paso... dentro de la vicaría, fuera de la vicaría, por la Iglesia, no por la Iglesia... pues para formalizar más si quieres una relación de pareja ahora mismo. Supongo que lo harán en algún momento Alberto y Rocío y supongo que os enteraráis con toda la naturalidad del mundo. Espero que sea discreto, prudente, como nos gustan a nosotros las cosas y en privado", ha añadido.

VER GALERÍA

Alberto Herrera, de 30 años, ha seguido los pasos de sus padres y trabaja como periodista en la Cadena Cope. Es muy discreto con su vida sentimental y no se le conoce pareja. Sin embargo, ha pensado en más de una ocasión cómo sería su enlace. "Si el problema de mi boda no es a la gente a la que tengo que invitar yo. Es a los amigos de mi padre a los que tengo que invitar. Que mi padre tiene muchos más invitados que yo, para mi boda", bromeó en la radio.

VER GALERÍA

Rocío Crusset, de 28 años, sigue triunfando en el mundo de la moda y comparte su vida desde 2019 con el empresario italiano Maggio Cipriani. "Es una maravilla de hombre, es un chico muy maduro, con los pies en la tierra y muy trabajador", declaró la modelo en ¡HOLA!. También explicó cómo seríe su vestido de novia ideal. "Sencillo, discreto y elegante, pero que tenga detalles cuidados y especiales". Aunque todavía no piensa en pronunciar el 'sí, quiero', sí tiene algunas ideas sobre la boda de sus sueños. "El día de tu boda es algo especial, uno de esos días que puedes disfrutar con los que más quieres, así que imagino algo divertido y emotivo. Lo de la ceremonia en la playa suena muy bien, pero me gustaría que fuera por la Iglesia", afirmó.